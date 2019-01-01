安帅执教传闻甚嚣尘上 埃弗顿否认已任命新帅

太妃糖透露他们的教练选拔过程仍在进行中，尽管有传言说前那不勒斯主帅已经得到了这份工作。

埃弗顿发表了一份声明，否认他们已经任命了一名新的主教练，因为周一有传言称意大利教练安切洛蒂将成为古迪逊公园的主教练。

天空体育报道，这位前那不勒斯教练在谈判后原则上同意了一份协议，他将在周三对阵莱斯特城的联赛杯四分之一决赛之前被任命为太妃糖主帅，而邓肯·弗格森将在这场比赛中继续担任临时教练。

但是英超俱乐部在周一晚上采取了措施来处理谣言，利用他们的社交媒体渠道发布消息，拒绝接受他们已经决定的永久教练的说法。

声明还明确表示，目前还没有任何候选人退出新埃弗顿主帅的角逐。上周有报道称，上海上港教练维托尔·佩雷拉在太妃糖的竞争中失去了信心。

“自从马尔科·席尔瓦离开俱乐部后的11天里，埃弗顿董事会一直在努力招聘一名新的永久教练，并与一些候选人举行了会议。”埃弗顿的声明中写道：“我们可以确认，到目前为止，还没有任何合同报价，也没有任何候选人选择退出这一过程。”

在经历三连败并跌入降级区后，席尔瓦在12月5日被解雇。

埃弗顿传奇前锋弗格森从助理教练晋升为临时教练，并带领球队在与排名前六的对手的比赛中取得了两个积极的成绩。

埃弗顿在古迪逊公园3-1大胜切尔西，开始了弗格森的执教生涯，之后在老特拉福德1-1战平曼联，这场比赛他们领先了40多分钟。

到目前为止，弗格森已经用他的管理风格引起了人们的注意，太妃糖使用4-4-2阵型取得反弹，而他无情地换下了刚刚上场18分钟的意大利小将莫伊塞·基恩也引发争议。