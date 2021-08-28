安切洛蒂避谈姆巴佩传闻：我只负责训练球队 其他的我不关心

这名法国国脚可能高价转会皇马，但皇马主帅拒绝对此进行猜测

安切洛蒂没有透露姆巴佩是否会成为皇马的球员，关于这位巴黎圣日耳曼前锋的未来的猜测仍在继续。

这名法国国脚可能会高价转会到皇马，据报道，他渴望离开巴黎转投银河战舰。

但是在本周末皇马对阵皇家贝蒂斯的西甲比赛之前，安切洛蒂对这名前锋是否会在转会窗关闭前加盟的事守口如瓶。

安切洛蒂在新闻发布会上说道：“姆巴佩的事是俱乐部管理层的事，我不能再说了，我想的只是训练球队，为比赛做准备和管理好球员。”

“足球政治所包含的一切，对我来说都不重要。姆巴佩是一个伟大的球员，但我认为我们这里也有伟大的球员。我们必须付出一切，这样他们才能展示自己的品质。”

“你可以和世界上所有的球队竞争。我们有强大的阵容和复杂的比赛。如果我们的球队进步了，对每个人都更好。”

随着梅西和C罗今夏出人意料的转会，这可以说是欧洲足球市场上一个历史性的转会窗口。

但是，如果马德里希望在8月底窗口关闭前与姆巴佩达成协议，他们将不得不争分夺秒。

巴黎圣日耳曼不愿放弃这位前锋，但考虑到姆巴佩的合同即将到期而且不愿续约，俱乐部已经在考虑出售他。

所有人都会关注本周末巴黎对阵兰斯的比赛，这是九月份国际比赛日前，巴黎的最后一场比赛。人们会关注这是不是姆巴佩巴黎生涯的最后一场比赛，但更引人注目的是，这将是梅西的首秀。