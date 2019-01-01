安切洛蒂解释特定战术：利物浦是可以被控制的

意甲球队在与去年冠军的比赛中又一次表现出色，振奋了球队的士气。

那不勒斯主帅安切洛蒂在1-1战平安菲尔德后赞扬了他的球队，并坚持说他知道只要球队坚持他的计划，意大利的球队就能在对阵克洛普的球队时表现出色。

那不勒斯已经连续七场没有赢球了，而且由于俱乐部主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯在球队战绩不佳后强制要求球员参加特别训练营而成为头条新闻。

周三与上赛季冠军联赛冠军的平局在一定程度上提升了圣保罗球队的士气，然而，安切洛蒂的战术很好地控制了这支经常可以自由发挥并主宰比赛的球队。

“我们调整了上场的球员，但没有改变球队的基本结构，”安切洛蒂告诉意大利天空体育(Sky Sport Italia)他的比赛计划。“迪洛伦佐(一个自然的后卫)在我们控球的时候打得很靠右，然后在防守的时候回来帮助中场。”

“利物浦有巨大的品质，但当他们被迫在狭小的空间里玩耍时，他们变得更有控制力。”

安切洛蒂说，德佬也向球员表示了祝贺，但教练很快指出，在俱乐部真正感觉回到了最好的状态之前，他们那令人恐惧的意甲联赛上的表现必须有所改进。

“这是一个美好的夜晚，我们拿到了一分，并保持了晋级以及在小组里拿到头名的可能。”安切洛蒂补充道，“在这里打平不容易。我们被压迫得太紧，开始防守得太深，但没有别的办法从安菲尔德活着出来。”

“我们还活着，这才是最重要的。我和主席聊过，他对每个人都很满意，并祝贺我们的表现。”

“我仍然感到惊讶的不是这些表现在冠军联赛中，而是在一场我们没有集中精力或承诺的比赛中。这显然是一种限制，我们需要在这方面努力，但这一结果和表现可以帮助我们摆脱一段困难的历程。”

“这是一个健康的俱乐部，在更衣室里，每个人都想摆脱这一轨迹。足球总是有困难的时候，但我们走在正确的轨道上，重要的是不要失去我们的冲劲。”