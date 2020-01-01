安切洛蒂：理查利森不卖！他是太妃糖的未来关键
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埃弗顿主教练安切洛蒂坚称，自己没有在赛季结束后抛售巴西球星理查利森的计划。
据报道，这位22岁巴西国脚本周早些时候收到了巴萨1亿欧元的报价，但埃弗顿和巴萨都否认了这一猜测。
自2018年夏天从沃特福德加盟以来，理查利森已经成为古迪逊公园球场的关键人物。
在加盟首个赛季，他在各项赛事打进14球。本赛季尽管经历了马尔科-席尔瓦的下课，但他至今还是已经打进了10个进球。
去年12月顶替席尔瓦走马上任的安切洛蒂也承认，理查利森对于球队未来的发展起着关键作用。
当被问及出售理查利森的可能性时，安切洛蒂说：“我不认为作出拒绝的决定有多难，因为我不可能出售他，他是俱乐部未来的重要组成部分，就像皮克福德、霍尔盖特以及卡尔维特-勒温等年轻球员一样。”
“他们都是俱乐部构建未来的基础，而理查利森是其中的一部分。”
“在足球世界里什么事情都有可能发生，倘若有一份你无法抗拒的合同摆在你面前，而且这份合同可以改善球队的境况，那为什么不接受呢？不过现在，我可以说理查利森是我们球队的重要一部分。”
“当他（去年）续约的时候，我并不在这里，但他的续约让我很高兴，因为他是一个很棒的球员。”