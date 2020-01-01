安切洛蒂：理查利森不卖！他是太妃糖的未来关键

此前据传巴萨有意引进的巴西射手理查利森被埃弗顿主帅安切洛蒂认定是球队未来的关键球员。

埃弗顿主教练安切洛蒂坚称，自己没有在赛季结束后抛售巴西球星理查利森的计划。

据报道，这位22岁巴西国脚本周早些时候收到了巴萨1亿欧元的报价，但埃弗顿和巴萨都否认了这一猜测。

其他球队

自2018年夏天从沃特福德加盟以来，理查利森已经成为古迪逊公园球场的关键人物。

在加盟首个赛季，他在各项赛事打进14球。本赛季尽管经历了马尔科-席尔瓦的下课，但他至今还是已经打进了10个进球。

去年12月顶替席尔瓦走马上任的安切洛蒂也承认，理查利森对于球队未来的发展起着关键作用。

当被问及出售理查利森的可能性时，安切洛蒂说：“我不认为作出拒绝的决定有多难，因为我不可能出售他，他是俱乐部未来的重要组成部分，就像皮克福德、霍尔盖特以及卡尔维特-勒温等年轻球员一样。”

“他们都是俱乐部构建未来的基础，而理查利森是其中的一部分。”

“在足球世界里什么事情都有可能发生，倘若有一份你无法抗拒的合同摆在你面前，而且这份合同可以改善球队的境况，那为什么不接受呢？不过现在，我可以说理查利森是我们球队的重要一部分。”

“当他（去年）续约的时候，我并不在这里，但他的续约让我很高兴，因为他是一个很棒的球员。”