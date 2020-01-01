安切洛蒂：弗爵爷曾邀请我担任接班人 但我当时已接近皇马

安切洛蒂坦诚弗格森确实曾邀请自己担任曼联主帅，但当时他已经接近与皇马达成协议。

埃弗顿主教练安切洛蒂承认自己之所以拒绝了执教曼联的机会，是因为自己当时即将成为皇家马德里的主教练。

在周三于古迪逊公园球场与红魔进行的卡拉宝杯1 / 4决赛之前，这位太妃糖主教练透露，在苏格兰传奇教头退役之前，弗格森爵士曾希望他能够接任自己在老特拉福德的帅位。

不过由于当时安切洛蒂已接近成为白衣军团的掌舵者，因此他被迫拒绝了这一提议，也因此错过了加盟曼联的机会。

其他球队

“你想从我这里了解(在曼联执教的情况)吗?!”安切洛蒂表示。

“我敢说我和弗格森爵士的关系仍然很棒，我们是在他决定退休的时候认识的。”

“但是当时我很接近执教皇马，不过我仍然很感激他当初与他进行交流。但一切仅此而已，我只能选择拒绝了执教曼联的机会。”

到目前为止，埃弗顿在英超联赛中一路高歌，在14场比赛后，这家默西塞德郡的俱乐部排名联赛前四名。

太妃糖在本赛季已经和曼联有过一次交手——在11月的联赛中——安切洛特的球队在开局阶段1-0领先，然后红魔通过布鲁诺·费尔南德斯的出色发挥，最终以3-1逆转取胜。

安切洛蒂解释了他对红魔的看法，他认为红魔可以和世界上最大的俱乐部相提并论。

“是的，曼联当然是一个神奇的俱乐部，当弗格森爵士在那里的时候，我正在切尔西的执教，我和他们交手过很多次。”他表示。

“我非常尊敬这支球队，这支俱乐部，这是世界足坛上一家历史悠久的俱乐部，就像AC米兰，皇家马德里一样，我非常尊敬这家俱乐部。”

埃弗顿面临着繁忙的圣诞-新年赛程，首先他们需要在节礼日与客场对阵谢菲尔德联。

之后，太妃糖将回到古迪逊公园参加对曼城和西汉姆联队的英超比赛。