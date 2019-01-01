安切洛蒂：巴黎目标球员阿兰继续留在那不勒斯

据巴西人的主教练表示，虽然他没有在对阵米兰的比赛中上场，但他将不会被卖给法国冠军球队。

在这位中场球员错过了那不勒斯战平AC米兰的比赛后，安切洛蒂坚持认为阿兰不会转会到巴黎圣日耳曼，他宣称“事情已经结束”。

由于对未来的不确定性，阿兰在周六的米兰0 : 0战平那不勒斯的比赛中没有上场。而法甲卫冕关娟巴黎圣日耳曼据说已和球员敲定了一份价值超过1亿欧元(8700万英镑 / 1.14亿美元)的转会协议。

安切洛蒂在赛后证实28岁的阿兰的确就转会事宜被一家俱乐部联系过，并指出这是不应该发生的事情。

他进一步解释说，虽然那不勒斯倾听了这名中场球员的一些想法，但他们决定不采取任何行动，并宣布阿兰将在周二对阵米兰的意大利杯四分之一决赛中回归。

主教练安切洛蒂告诉意大利天空体育:“在我看来，事情已经结束了，阿兰仍然是我们的球员，我们从来没有打算卖掉他，如果不是为了一些特别的东西。”

“我们已经联系了球员，尽管这是不应该发生的，我们听取了他的请求，但之后什么都没有发生。”

“他将在周二和我们一起比赛。”

阿兰在2015年从乌迪内斯转会而来，在最近的几个赛季里成为了前主教练萨里手下的重要一员，在2015-16赛季和2017-18赛季首发了30多场比赛。

这位中场球员去年在意大利的表现可以说是最好的，他在意甲进了4个球，助攻5次。

本赛季他继续为安切洛蒂效力，在那不勒斯的各项比赛中出场25次，其中18次是在意甲并有2次助攻。

阿兰的那不勒斯目前在意甲排名第二，比卫冕冠军尤文图斯落后8分，后者如果在周日战胜拉齐奥的话讲会把分差扩大到两位数。