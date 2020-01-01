安切洛蒂大赞克洛普优秀 称想赢红军先防守

埃弗顿主帅早在2015年就“不敌”克洛普无缘红军帅位，但他对此毫无怨言甚至表示非常同意。

2015年10月，帮助多特成为德甲冠军，并且杀入欧冠决赛的克洛普，顶替罗杰斯成为了红军新帅。四年时间过去，德国人已经带领红军接连捧起了欧冠冠军和世俱杯冠军。本赛季，他们还将继续追逐英超冠军，而目前看来，他们加冕的希望比过去任何时候都要大。

安切洛蒂在去年12月重返英超赛场，成为了马尔科-席尔瓦的继任者，来到了古迪逊公园球场。而这位前皇马，拜仁，切尔西主帅透露，在2015年克洛普被任命为红军主帅前，自己也曾与安菲尔德高层有过接触。

在与红军的足总杯赛前，安切洛蒂说道：“我在结束皇马的工作后，与利物浦老板进行了交流。他们在寻找一名新帅，我想他们最终做出了正确的选择，选择了于尔根（克洛普）。”

“于尔根在利物浦完成了精彩的工作，干得漂亮。他塑造了一批梦幻的球员，打造了一支梦幻的球队。”

“他们现在状态真的很好，万事俱备。但我们不能过多地去考虑对手的情况。”

上一次太妃糖在默西塞德德比中取胜还要追溯到1999年，但安切洛蒂希望自己能够带队结束这一尴尬纪录。

他继续说道：“我知道埃弗顿人都期待这个，我们有着相同的梦想——在安菲尔德击败利物浦。这是我们的梦想，现在有机会了，所以我们会尽力一试。”

“一般来说，如果一座城市有两支球队，他们之间都会视为死敌。就像米兰城和罗马城，我知道球队的支持者们对于能够击败死敌是何等的兴奋。”

对于接下来与利物浦的交手，安切洛蒂也谈到了自己的战术考虑。这位意大利老帅强调了防守的重要性。

“我们会组织好防守，打442，守得深一点，再深一点。但如果我们拿到球，我们也会尽力去制造一些机会。”

“稳健的防守是赢得这场比赛的唯一可能，但当你拿球时，你也必须去做点什么。”

“阻止他们在前场给我们制造压力，并且寻找机会去冲击他们的防线，这很重要，我的计划就是这样。这不是什么秘密，因为克洛普比我清楚我们会怎么打，我认为这没什么变化。”