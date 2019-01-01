安切洛蒂：哈梅斯的谈判将会旷日持久

哥伦比亚人的未来仍然不明朗，那不勒斯不指望与皇马很快达成协议。

卡洛·安切洛蒂预计与皇家马德里的谈判将哈梅斯·罗德里格斯带到那不勒斯将需要“很长时间”。

安切洛蒂曾与28岁的哈梅斯在皇家马德里和拜仁慕尼黑共事，他渴望签下这位哥伦比亚国脚。

但是那不勒斯主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯告诉皇家马德里，他们将不得不降低对这名攻击手的要价，这名攻击手在伯纳乌已是多余之人。

尽管如此，德·劳伦蒂斯对交易的达成充满信心，因为他已经表示这名球员想再次回到前主帅的麾下踢球。

安切洛蒂也很感兴趣，并且已经和这位中场组织者进行了接触，尽管他并不认为随着新赛季的临近，他的球队会迫切希望签下这名球员。

在季前赛输给贝内文托后，安切洛蒂在周六接受卢纳电视台采访时说:“哈梅斯可以在中锋身后的很多位置上踢球。他是10号球员，习惯在前锋身后踢球，或者做边锋，有切入内线的倾向。这周我给他发了一条生日快乐的信息。谈判正在进行中。这需要很长时间，但我们并不绝望。如果不成功，我们仍将是一支强大的团队，可能会追求一个不同的目标。”

那不勒斯也和毛罗·伊卡尔迪联系在一起，后者已经被告知可以离开国际米兰，但是安切洛蒂表示他对洛伦佐·因西涅和德赖斯·默腾斯的选择很满意。

“至于前锋，一个现代中锋现在不能只是一个终结者，这就是为什么米利克对我们很重要。”意大利人说。

那不勒斯上赛季在意甲联赛中远远落后于尤文图斯，落后11分。但这家俱乐部在积分榜上获得了第二名，并期待下个赛季的欧洲冠军联赛。