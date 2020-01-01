安切洛蒂不满球队表现 将单独跟每个球员谈话

在足总杯第三轮的安菲尔德被年轻的红军击败后，意大利人很不高兴。

卡洛·安切洛蒂说埃弗顿在0-1输给利物浦的足总杯比赛中表现“不够好”，并透露他将单独和他们谈谈他们低于平均水平的表现。

埃弗顿自1999年以来首次在安菲尔德获胜的希望在开球前似乎得到了提振，当时红军主帅克洛普选择了让一大批一线队明星球员休息，其中包括萨拉赫、菲尔米诺和范戴克。

取代他们的是其他替补球员和青训学院毕业生，因为克洛普希望在繁忙的赛程中，希望减轻球员的负担。

然而，尽管拥有更多的经验，埃弗顿还是输给了他们年轻的对手，18岁的柯蒂斯·琼斯在下半场一记漂亮的制胜球帮助红军晋级。

赛后接受记者采访时，安切洛蒂透露他的球队在接下来的日子里将面临一些严厉的批评。

“我要告诉每个球员这还不够好。”这位意大利教练说：“说实话，下半场我们踢得不够好。我还没有告诉他们，但我要告诉他们（这是不够好的），是的，我会告诉他们这件事。”

“在下半场我们没能在球场上提出正确的想法，就像我们在上半场有机会进球一样。”安切洛蒂补充道：“我们没有进球的事实影响了我们下半场。我们在比赛中失去了强度，这还不够好，我们没有在前场创造足够的机会。

“这不是心理上的。这并没有影响我们对踢好比赛的看法。输球是因为我们在下半场没有保持高强度，我们失去了信心，我们不能保持我们在上半场的想法。”

“我在半场的时候告诉球员们要继续前进，但是他们失去了信心和强度。”

在安菲尔德的失利是埃弗顿在安切洛蒂上任后16天内的第五场比赛。

为了看到积极的一面，这位60岁的主教练说，从现在到下一场对阵布莱顿的比赛还有6天的时间，这将给他一些时间和球员们一起训练。

“现在我们有一周的时间来准备下一场比赛。”他说：“自从我来到这里，我们只踢了几场比赛，没有训练，所以这对提高质量和信心很重要。”