安全问题是阿森纳考量中东训练营的关键所在

枪手正在计划2月份的海外训练营，没有排除前往迪拜的可能性。

阿森纳将听取俱乐部安全团队的建议，然后决定下个月赛季中期冬歇期间的训练营的地点。

在2月2日客场挑战伯恩利之后，阿森纳在2月16日主场迎战纽卡斯尔之前不会有任何比赛，主教练阿尔特塔希望利用这两周的时间让他的球队去到温暖的气候中训练一段时间。

由于阿森纳与阿联酋的赞助协议，他们没有排除前往迪拜的可能性。今年3月，埃梅里曾带队造访过迪拜。但阿森纳注意到，在美国本月早些时候下令杀死伊朗将军卡西姆·苏莱马尼后，中东地区的政治紧张局势已不断升级。

伊朗随后对美国在伊拉克的空军基地进行了有针对性的打击，并击落了一架乌克兰客机，机上176名乘客全部遇难。

这种情况已经导致曼联取消了在2月份去到卡塔尔的冬歇计划，主教练索尔斯克亚确认他们将在欧洲寻找一个可以修整的基地。

阿尔特塔承认在接下来的几周里，确保球队的安全将是阿森纳做决定的首要任务。

“安全的决定将是首要的，”枪手的主教练说。“如果俱乐部和那些做决定的人告诉我们现在不安全，我们就不会去任何地方。”

“我们(已经)讨论了不同的选择，在这个假期离开这里，一起生活在一个不同的环境，远离这里，有更好的天气条件。

“从俱乐部的角度来看，我们还有一些事情需要处理，当我们知道所有的事情时，我们将会确认我们正在做的事情。但目前我们有两三个不同的选择。”

阿森纳可能面临的另一个重要问题是他们的冬歇计划可能会被足总杯重赛打乱。

枪手将在1月27日周一的第四轮比赛中对阵伯恩茅斯，如果比赛以平局告终，那么重赛将在英超联赛冬歇期间进行。

阿特塔承认这远远不够理想，并说这只是足球当局不考虑球员福利的另一个例子。

“我们知道赛程的优先顺序，现在的优先顺序不是保护球员，让每个人都处于同样的状态。”西班牙人说。

“所以我们可以从一种情况改变到另一种情况，这有点奇怪，但我们无法改变它。”