安全第一 拉什福德与阿诺德的兄弟遭到袭击 幸无大碍

曼联球员拉什福德和利物浦球员亚历山大-阿诺德的兄弟在曼彻斯特遭到持枪袭击，所幸无大碍。

上周六，英格兰国脚马库斯·拉什福德和特伦特·亚历山大-阿诺德的兄弟遭到持枪袭击。

据《每日邮报》报道，拉什福德的兄弟戴恩和阿诺德的兄弟泰勒·亚历山大-阿诺德于上午10:30左右在曼彻斯特的一家餐厅遭到袭击。

警方被告知上述二人和另一位朋友遭到一伙歹徒的袭击，他们挥舞着猎枪、砍刀和棒球棒。

两名足球运动员的兄弟被紧急送往曼彻斯特皇家医院，但伤势并不严重。

泰勒的路虎揽胜被抢，钱包和手表也被该团伙抢劫。

警方证实有六人因涉嫌抢劫而被逮捕问话。他们的年龄在17-58岁之间。

三位受害人在前往观看利物浦战胜布莱顿的比赛途中遭到袭击。

袭击者冲进饭店抢劫。被抢的路虎揽胜后来在附近的法洛菲尔德被发现。

这两位球员的兄弟还将出现在周日曼联对阵热刺的比赛中。

大曼彻斯特警察总监马克·德克斯特说:“谢天谢地，没有人受重伤，但可以理解的是，在这起事件发生后，受害者们都很震惊。”

“由于我们警方迅速采取行动，我们现在拘留了6名男子，但调查仍在进行中，警方今天将继续在该地区进行调查。”

“我们特别希望听到事件目击者的信息，也希望看到事件发生前后宝马或路虎揽胜的行车记录仪拍下的画面。”