守口如瓶 莫耶斯拒绝谈论与巴克利在西汉姆重聚

苏格兰主帅渴望加强他的队伍，但他不会被关于他的前球员的猜测所吸引。

大卫·莫耶斯承认他对任何他认为可以提高西汉姆的球员都有兴趣，尽管他没有证实对罗斯·巴克利的兴趣。

英格兰国脚巴克利被传将在一月份租借到铁锤，而西汉姆错过了周三宣布加盟热刺的热德松·费尔南德斯。

中场是西汉姆需要补充的一个区域，因为威尔希尔仍然受到伤病的困扰，而莫耶斯对巴克利很感兴趣。

前埃弗顿主帅莫耶斯在2011年给了17岁的巴克利他的英超处子秀，并被问及两人在伦敦碗的再次合作。

莫耶斯在新闻发布会上说：“我不会谈论其他俱乐部的球员。任何我们认为可以改善我们的球队的东西，我都有兴趣引进。”

上赛季，在毛里齐奥·萨里的带领下，巴克利在英超联赛中出场27次，但自从弗兰克·兰帕德到来后，他在斯坦福桥的顺位开始下滑，在英超联赛中只有五次首发。

10月份的一次脚伤让巴克利缺席了近两个月的比赛，而在两段负面视频曝光后，这位中场球员也受到了兰帕德的批评——其中一段是他在利物浦与一名出租车司机争吵，另一段是他在迪拜一家夜总会赤裸上身跳舞。

在球场上，巴克利在代表英格兰参加的2020年欧洲杯预选赛的六场比赛中攻入四球。

对于签下英国球员的前景，莫耶斯补充道：“得到英国球员并不容易。也许从国外引进一名英超球员更容易些，但重要的是要努力引进合适的球员。”

“我们目前正在做两三件事，但还没有接近任何目标。”

西汉姆成功的签下了兰多夫，这名从米德尔斯堡转会而来的门将再次回到伦敦。兰多夫可能有机会在周六代表他的新俱乐部，届时铁锤将在伦敦体育场主场迎战莫耶斯的老东家埃弗顿。