守住胜局 多特主教练法夫尔为门将布尔基叫好
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在多特蒙德杀入欧冠16强后，法夫尔向门将布尔基和他的球队致敬。
周二，在紧张刺激的主场2-1战胜布拉格斯拉维亚后，以及国际米兰输给了巴塞罗那，多特蒙德获得F组第二名。
托马斯·索切克在抵消了桑乔的首开纪录，随后朱利安-勃兰特在比赛第60分钟重新恢复了德甲球队的领先优势。
朱利安·魏格尔随后因两次犯规被红牌罚下，比赛进入了紧张的最后阶段，但布尔基出色地扑出了米兰·斯柯达和阿卜杜拉·尤素福·希拉尔的射门，帮助球队守住了三分。
“每个人，无一例外，都在这场胜利中发挥了作用。”法夫尔说。
“这是一场疯狂的比赛。一直有着机会。我们必须赢得这场比赛，这是我们的目标，我们做到了，虽然这很困难。”
“斯拉维亚的处境和预期的一样艰难。他们之前的比赛打平了，我们没有。”
“罗曼·布尔基不可思议，他太棒了。但我要重申：我们是共同取得这一胜利的。我们创造了很多得分机会，本应该比1-0领先的更多。”
“我们在某些方面太开放了。这是一场胜利，但我们需要继续努力。”
博尔基总共做出了7次扑救，锁定了多特蒙德在淘汰赛中的位置，而国米在第86分钟在圣西罗输给了安苏·法蒂。
“终场哨吹响后，全队都松了一口气。”布尔基说。
“几乎没有什么东西传到我们这里。只是当观众在比赛快结束时庆祝时，我们才看了看屏幕。这给了我们额外的动力。”
“我们是一个团队，我们战斗得很好。很明显，我今晚可能会很忙。但这就是我在这里的原因——也许今天我甚至可以说，我做得相当好。”
排名垫底的斯拉维亚一场也没赢就退出了欧冠赛事，但教练特皮索夫斯基对他的球队在德国的表现很满意。
他说:“孩子们的表现配得上欧冠比赛。我很自豪他们在对阵多特蒙德的比赛中有这样的表现，他们为了一切而战。”