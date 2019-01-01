守住胜局 多特主教练法夫尔为门将布尔基叫好

这位瑞士门将在球队锁定淘汰赛阶段位置的比赛中证明了自己的关键价值。

在多特蒙德杀入欧冠16强后，法夫尔向门将布尔基和他的球队致敬。

周二，在紧张刺激的主场2-1战胜布拉格斯拉维亚后，以及国际米兰输给了巴塞罗那，多特蒙德获得F组第二名。

托马斯·索切克在抵消了桑乔的首开纪录，随后朱利安-勃兰特在比赛第60分钟重新恢复了德甲球队的领先优势。

朱利安·魏格尔随后因两次犯规被红牌罚下，比赛进入了紧张的最后阶段，但布尔基出色地扑出了米兰·斯柯达和阿卜杜拉·尤素福·希拉尔的射门，帮助球队守住了三分。

“每个人，无一例外，都在这场胜利中发挥了作用。”法夫尔说。

“这是一场疯狂的比赛。一直有着机会。我们必须赢得这场比赛，这是我们的目标，我们做到了，虽然这很困难。”

“斯拉维亚的处境和预期的一样艰难。他们之前的比赛打平了，我们没有。”

“罗曼·布尔基不可思议，他太棒了。但我要重申：我们是共同取得这一胜利的。我们创造了很多得分机会，本应该比1-0领先的更多。”

“我们在某些方面太开放了。这是一场胜利，但我们需要继续努力。”

博尔基总共做出了7次扑救，锁定了多特蒙德在淘汰赛中的位置，而国米在第86分钟在圣西罗输给了安苏·法蒂。

“终场哨吹响后，全队都松了一口气。”布尔基说。

“几乎没有什么东西传到我们这里。只是当观众在比赛快结束时庆祝时，我们才看了看屏幕。这给了我们额外的动力。”

“我们是一个团队，我们战斗得很好。很明显，我今晚可能会很忙。但这就是我在这里的原因——也许今天我甚至可以说，我做得相当好。”

排名垫底的斯拉维亚一场也没赢就退出了欧冠赛事，但教练特皮索夫斯基对他的球队在德国的表现很满意。

他说:“孩子们的表现配得上欧冠比赛。我很自豪他们在对阵多特蒙德的比赛中有这样的表现，他们为了一切而战。”