学习乔丹？ 罗本不排除会有惊人的足坛复出

荷兰边锋巨星承认他的离开是一个艰难的决定，如果他的戒断症状太严重，他很有可能会回归足坛。

退役的前荷兰边锋罗本并没有排除恢复自己职业生涯的可能性。

今年7月，这位35岁的职业球员结束了19年的职业生涯。

他在德国、荷兰、英格兰和西班牙都赢得过联赛冠军，他表示如果在比赛之余的生活不是很顺利的话，他可以考虑重返球场。

在转会到埃因霍温之前，他在格罗宁根开始了他的职业生涯。之后，他以1300万英镑(1600万美元)的价格与切尔西签约，并在斯坦福桥度过了三个赛季，在他为蓝军效力的最后两年里蝉联英超冠军。

现在，在离开拜仁并退出足坛之后，罗本暗示他可以来个180度大转弯。他告说：“我总是说：永远不要说永远。”

“也许一两个月后，我会有一种奇怪的感觉，我太想念足球了，我会决定回去。”

“但当然，你退休的时间越长，回到球场就越难。我不认为(回归)的可能性很高。”

罗本在2013年欧洲冠军联赛决赛对阵多特蒙德的比赛中攻入制胜球，在帮助拜仁连续七次获得德甲冠军后，他离开了赛场。

“毫无疑问，这是我职业生涯中做出的最艰难的决定。”他在谈到退休时说。

在7月宣布他的决定时，罗本说：“目前我很健康，作为其他许多运动的爱好者，我希望在未来保持这种状态。所以我一定会停下来，但这样很好。”

“毫无疑问，这是我职业生涯中做出的最艰难的决定。一个心与灵发生冲突的决定。”

“对足球的热爱让你相信，你仍然可以掌控整个世界，但不是所有事情都按照你想要的方式进行，你不再是一个16岁的男孩，不知道受伤意味着什么。”

罗本并不缺少来自中国和美国职业足球大联盟的报价，如果他想要改变他的决定的话。

在荷甲联赛也有等待他的空位，在那里他仍然非常受欢迎，至少在他的前俱乐部埃因霍温。