孙纳尔多！孙兴慜让穆帅想起罗纳尔多经典进球

韩国国脚在本方禁区边缘得球，带球穿过整个球场，在对阵伯恩利的比赛中进球。

若泽·穆里尼奥说，孙兴慜在对阵伯恩利的比赛中的精彩个人进球让他想起了巴西偶像罗纳尔多在为巴塞罗那打进的一球。

托特纳姆热刺凭借哈里·凯恩和卢卡斯·莫拉的进球已经取得了2-0的领先优势，韩国人在自己的禁区边缘开始了疯狂的盘带，连过若干后卫，最后冷静地单刀攻破尼克·波普的球门。

穆萨·西索科和凯恩在随后的比赛中攻入一球，帮助穆里尼奥的球队在主场取得了5-0的胜利，从周中输给曼联的失利中迅速恢复过来。

“孙兴慜的进球是一个惊人的进球。”穆里尼奥告诉BBC体育：“哈里在禁区外的两个进球和给穆萨的传球也很棒。如果有几个更好的传球或者选择，我们会有更多的机会。”

“我记得我在巴塞罗那和罗布森先生在一起的时候，罗纳尔多·纳扎里奥踢了一个类似于孙兴慜的进球。这是一个惊人的进球。我知道他将面对门将和射门控制，他是不可阻挡的。守门员倒是不错，不过他还是把球送进了球门。”

穆里尼奥很可能指的是巴西前锋罗纳尔多在1996-97赛季初对阵孔波斯特拉的比赛中攻入的一球，当时这位巴西人连过数人，为罗布森爵士的球队攻入一球。当时，这位葡萄牙教练在诺坎普担任罗布森的翻译。

这样的对比确实是高度的赞扬——与罗纳尔多那个著名的进球相比，孙兴慜奔袭的距离更加长。

“完美的一天。”穆里尼奥回忆道：“没有伤病，没有失球，进球，完美的足球，孩子们第一次参加英超联赛。”

“戴奇总是很诚实，他在赛后告诉我，我们对他们来说太好了。我为此感谢他。他们很难对付，但我们踢得太好了。并不是他们不好。孩子们明天终于可以放假了，可是我还没能给他们放一天假呢！”