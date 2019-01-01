孙兴慜相信热刺能在没有他的情况下击败贾府

这位韩国球星本赛季在热刺队中是一名出色的球员，但由于停赛，他将错过欧冠半决赛首回合的比赛。

孙兴慜相信，即使在自己缺席的情况下，他在托特纳姆队友能在周二对阵阿贾克斯的比赛中取得胜利。

在四分之一决赛中分别淘汰曼城和尤文图斯之后，两支球队将在今年的欧冠半决赛中相遇。

对阵利物浦或巴塞罗那的冠军之战也就在不远处了，荷兰豪门将率先在4月30日前往托特纳姆热刺球场挑战。而8天后在阿姆斯特丹的第二回合比赛也将如期举行。

热刺将在主场失去这位具有魔力的前锋，因为他在前几轮比赛中累积领到三张黄牌而被禁赛一场。

这名26岁的球员本赛季代表白百合队出场43次，攻入19球，成为了本赛季中英超最好的球员之一。

尽管被迫缺席与阿贾克斯的比赛，但孙兴慜相信波切蒂诺的球队仍然可以在没有他的情况下完成任务。

“我试着保持乐观，但是错过这场半决赛让我很伤心，很失望。”他告诉天空体育。

“我是一个非常积极的人，我和队友们在一起很舒服，所以我在看台上看比赛的时候可能会比我踢球的时候更紧张。”

“但是我相信我的球队，我相信我的球员，我相信这座球场，所以我不担心。”

“周六对我来说更重要，所以我会为我的球队付出一切来得到三分，然后接下来才是欧冠联赛。”

“我想打每一场比赛。我喜欢足球，充满喜悦，当然我想踢半决赛。”

在本周六热刺主场迎战西汉姆联的关键比赛中，孙兴慜很可能会继续出现在热刺的首发阵容中。

波切蒂诺的球队必须击败铁锤队才能巩固他们在积分榜上的第三的位置，而切尔西、阿森纳和曼联仍在紧追不舍。

在本赛季代表俱乐部和国家队参加了50场比赛后，孙兴慜在即将到来的假期得到一些休息也是情有可原的，但是他坚持说他仍然感觉精力充沛，准备好了为球队做出贡献。

“我很好。我和其他人一样快乐。”他补充道，“球员们做得很好，踢得很好，训练很努力，很享受。”

“我是最乐观的人。我试着积极一些，给队内带去积极的能量。”