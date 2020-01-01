孙兴慜成为第一位打进英超50球的亚洲球员

这位27岁的前锋在周日对阵阿斯顿维拉的比赛中攻入一球，仅仅用了151次出场就为热刺创造了里程碑。

托特纳姆热刺球星孙兴慜在对阵阿斯顿维拉的比赛中的第一粒进球让他成为了第一个在英超联赛中打进50球的亚洲球员。

周日在维拉公园的比赛中，韩国人在上半场伤停补时阶段攻入一球后达到了这一里程碑，并在托比·奥尔德韦尔德在比赛初期在攻防两端各攻入一球后，帮助热刺队以2-1领先。

其他球队

下半场开始仅8分钟，比约恩·恩格斯就为主队打进一球，将比分扳平，但在突然伤停补时，孙兴慜再次将比分变为3-2，并将自己的进球数提高到51粒。

这是他在各项赛事中连续第五场为穆里尼奥的球队进球，这也让他在英格兰顶级联赛中取得了个人50粒的进球。

这位27岁的球员只用了151场比赛就达到了这个里程碑。

孙兴慜本赛季已经在联赛中打进9球，并在各项赛事中共计打入16球，他一直是英超联赛中最高产的亚洲球员。他在联赛中的助攻也比其他的亚洲球员要多。

前曼联球星朴智星是联盟中最著名的亚洲人，直到2015年孙兴慜从勒沃库森转会而来。

朴智星在老特拉福德度过了7年，在154场英超联赛中打进19球，送出21次助攻。在那段时间里，他随弗格森爵士赢得了四次联赛冠军和一次欧冠冠军。

前斯旺西和纽卡斯尔球员寄诚庸在187场比赛中有15个进球和9次助攻，是第三高产的亚洲球员，而日本前锋冈崎慎司在去年夏天加盟马拉加之前，只用了114场比赛就在莱斯特联赛中取得14个进球。

在与阿斯顿维拉的比赛之后，托特纳姆将在周三主场迎战莱比锡，那将是他们欧冠16强的第一回合比赛。