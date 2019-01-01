孙兴慜很抱歉但感谢大家的支持：这些天很艰难

热刺前锋对经历埃弗顿中场的事件后进行了反思。

热刺球星孙兴慜表示，他对上周末戈麦斯的可怕受伤表示“非常抱歉”。

这位韩国国脚在周日对埃弗顿中场球员犯规后被罚下场，后者遭受严重骨折。

戈麦斯已经接受了手术，并于周二出院。

事件发生后不久，当他离开赛场时，孙兴慜伤心欲绝。阿里透露说他的这位队友因在戈麦斯受伤事件中所扮演的角色而“悲痛欲绝”。

英足总周二证实，这位前锋在对阵埃弗顿的比赛中被出示的红牌被取消，他不会因为停赛而错过任何一场比赛。

周三在贝尔格莱德带领热刺战胜红星后，孙兴慜透露，在事件发生的几天后他仍然心烦意乱。

他说："我不想庆祝，因为我想尊重整件事。我仍然对整件事感到非常非常抱歉。”

“这是艰难的日子，我意识到我是多么幸运，我周围的人，球迷、俱乐部、教练组、球员、队友，他们帮助了我很多，与有很多沟通。”

“当然，我希望戈麦斯能尽快康复。但这继续努力踢球，像往常一样的正能量表现才是对此的正确回应。”

在周三帮助热刺4比0获胜的比赛中，孙兴慜攻入了热刺的第二和第三粒进球，同时取得进球的还有洛·塞尔索和埃里克森。

这是热刺本赛季第一次在客场取胜，自从上个赛季在欧冠半决赛中击败阿贾克斯之后，他们还没有在伦敦以外的地方赢过球。

孙兴慜说他希望这场胜利能够成为热刺前进的动力，热刺目前在小组中排名第二，仅次于拜仁慕尼黑。

孙兴慜说：“我们知道这将是多么艰难的一场比赛。我认为，在比赛之前，我们说过，我们需要赢球来获得一个理想排名，而这取决于我们自己。”

“我认为球员们踢得很棒，表现也很出色。这就是为什么我们能在一个困难重重的地方进了四个球。”

“我们对零失球也很高兴，我们更高兴得到三分。”

热刺将在周六主场迎战谢菲联，然后在国际比赛日结束后客场挑战西汉姆联。