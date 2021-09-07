孙兴慜在国际比赛日受伤 热刺主帅为此发愁

孙兴慜在国际比赛日期间受伤，将无缘出战黎巴嫩

孙兴慜在韩国集训期间受伤，将缺席韩国对黎巴嫩的世预赛，这也让热刺陷入了困境。

孙兴慜入选了韩国本次大名单，并在上周0-0战平伊拉克的比赛中踢满90分钟。

这位经验丰富的前锋原本将在接下来对阵黎巴嫩的比赛中登场，但他在周一的训练中受伤，现在他将缺席这场比赛。

韩国足协已经证实这一消息，他们的官方声明写道：“孙兴慜在昨天训练后感到右腿小腿不适。今天他接受了体检，结果为右小腿肌肉扭伤。因此，为了保护球员，他被排除在今天的比赛名单之外。”

热刺主帅努诺现在将为孙兴慜的伤势发愁，因为周末球队就要迎来与水晶宫的联赛。

根据这名29岁前锋伤势的严重程度，他能否在客战水晶宫的比赛中上场还是个疑问，现在热刺的目标是保持新赛季开局全胜的势头。

球迷们会希望孙兴慜赶上9月18日热刺对阵切尔西的伦敦德比，这将在热刺对阵雷恩的欧会杯比赛两天后进行。

孙兴慜在上月1比0战胜曼城和沃特福德的比赛中都攻入了制胜球，因此无论他缺阵多长时间，对热刺来说都是一个重大打击。

不过，今夏转会传闻缠身的哈里-凯恩已经回归，而贝尔温、卢卡斯-莫拉和阿里也能在本周末的比赛中登场。