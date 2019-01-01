孙兴慜假摔吃黄牌 波帅指责裁判判罚荒唐

热刺在英超第26轮中主场3比1击败莱斯特城，孙兴慜在比赛中被裁判迈克尔-奥利弗判定禁区内假摔而吃到黄牌，主帅波切蒂诺对此判罚大为不满。

北京时间2月11日，在昨晚结束的一场英超联赛中，热刺坐镇温布利大球场3比1击败莱斯特城。孙兴慜为球队打入锁定胜局的第三粒进球，然而他在比赛上半场却因为假摔吃到黄牌。

孙兴慜是本赛季热刺阵中第四位因假摔吃到黄牌的球员，也是裁判迈克尔-奥利弗在本赛季第二次判罚孙兴慜假摔而出示黄牌。

当被问及热刺球员是否受到了不公平待遇时，主帅波切蒂诺表示：“我无法解释这其中的原因，我们都是很好的人。”

“孙兴慜的黄牌让人难以置信，你再对比一下我们被判点球的情况，真是太让人难以置信了。”

这一幕发生在比赛上半时，孙兴慜与莱斯特城后卫马奎尔在禁区内接触后倒地，裁判奥利弗认为孙兴慜假摔，于是出示了黄牌。但在接下来的比赛中奥利弗认为热刺后卫维尔通亨放倒了麦迪逊，判给了莱斯特城一粒点球，不过瓦尔迪罚丢点球，错过扳平比分的机会。

“对利物浦的比赛中，我们应该在最后时刻获得点球。比赛原本可能是2-2，或是2-1，但那可是个清楚的点球。现在裁判还是迈克尔-奥利弗，我不知道他是如何判断情况的。我觉得所有人都会犯错吧，但我觉得今天的情况太诡异了。”

“孙兴慜的位置当时非常明显，对方显然犯规了，但麦迪逊制造点球的那一下可没这么清楚 。”

波切蒂诺最后补充说：“我们拿下了三分，所以我会相对轻松一些，但我对这样的情况感到失望，我们并没有欺骗裁判，我们拥有很好的球员。”