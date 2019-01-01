孙兴慜不容忽视 曼城后卫心中的PFA最佳球员

曼城后卫斯通斯将PFA最佳球员投给了热刺前锋孙兴慜，并表示自己是韩国国脚的忠实球迷。

北京时间4月30日，英格兰PFA年度最佳球员已经出炉，利物浦后卫范迪克荣膺这一重要奖项。不过曼城后卫斯通斯将自己的一票投给了热刺前锋孙兴慜。

“我是孙兴慜的忠实球迷，但是人们对他的关注并不够，我将自己的票投给了他，”斯通斯告诉《曼彻斯特晚报》的记者。

“范迪克当选绝对没有问题，他的表现非常出色。但是我更关注一些不受媒体重视的球员，那些真正用表现让我感到兴奋的球员，孙兴慜就是这样。”

不过斯通斯应该不会享受曼城对阵热刺的欧冠四分之一决赛中孙兴慜的表现，正是韩国国脚的出色发挥，曼城被热刺淘汰出局。

斯通斯的队友阿奎罗、斯特林和贝尔纳多-席尔瓦也入选了PFA最佳球员六人名单，当被问及从队友中选出一名最佳球员时，斯通斯表示：“我可能会选择斯特林，或者贝尔纳多。”

“斯特林本赛季的表现太令人不可思议了，并且他的出色不仅仅表现在球场上。他为自己的信仰而战，在反种族主义歧视活动中，斯特林为很多人树立了榜样。而这一切也丝毫没有影响他在球场上的表现。”

“作为朋友，我非常尊重他所做的一切，作为队友，我也欣赏他打入的那些进球。”