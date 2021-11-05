孔蒂谈首秀取胜：热刺还有很多地方需要提高

在热刺战胜维特斯之后，孔蒂承认球队有很多方面需要提高。

今天凌晨，热刺在欧会杯中3-2艰难击败维特斯，这场比赛是新帅孔蒂上任后的首秀。

本场比赛，热刺差点葬送3球领先的好局，两队一共拿到3张红牌，孔蒂对于球队最终取胜感到松了一口气。

周末，热刺将在英超联赛中迎战埃弗顿，孔蒂赛后说道：“这是一场疯狂的比赛，一般来说，我不喜欢这样的比赛，因为疯狂的比赛意味着一切都有可能发生。但与此同时，我认为我们应该赢，而结果我们也确实赢了。”

“我们3-0领先，然后丢了两个本可避免的球。在红牌之后我们陷入了麻烦，备受煎熬并赢得比赛对这支球队和这群球员来说是好事。”

“我们需要提高自信，他们需要做很多工作。问题是我们得找时间工作，现在离下一场比赛还有两天时间，然后是国际比赛日。”

“当然，我们必须提高。这并不容易，因为我们要用两天的时间来准备对埃弗顿的比赛……现在我们只有一天了。明天不可能和今晚的球员一起工作了，他们消耗了大量的体能。明天他们必须休息，我们会和那些没有上场的球员一起训练。”

“我们需要一点耐心，因为我们需要在战术和身体上做很多工作。我不害怕工作。我知道只有通过工作，才能达到重要的目标。”

为热刺进球的韩国球星孙兴慜赛后则谈到新帅孔蒂，被问到孔蒂是否立即改变了球队时，孙兴慜表示：“他没做什么特别的事情，他只带队进行了两堂训练课，这对他和球员来说都很困难。”

“我们做得很好，尤其是在前30分钟。我期待与孔蒂每天合作，我会尝试好好学习。”