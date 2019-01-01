孔蒂：裁判对国米缺乏尊重 他不该被诺坎普影响

这位意大利人在看到自己的球队浪费了一球领先优势并输给了巴塞罗那之后，在场边显得很沮丧。

国际米兰主帅安东尼奥·孔蒂在周三的欧冠1-2输给巴塞罗那的比赛中，对裁判的不尊重进行了抨击。

在第二分钟通过劳塔罗·马丁内斯的进球取得领先后，下半场苏亚雷斯的两粒进球让加泰罗尼亚球队险胜，但孔蒂坚信他的球队受到了不公平的对待。

孔蒂被裁判警告了他的行为，他特别认为国际米兰应该因为对森西的犯规而得到一个点球，并强调对裁判的尊重应该是双向的。

“我们应该得到更多。我很痛苦，因为我看到了一些我不喜欢的情况。有些事情我一开始就不喜欢，但我不想谈这个。在教练席上，我们有一些我不喜欢的感觉。裁判怎么说的？没什么，他是来警告我的，他说下次有机会他会把我罚下。裁判的球衣上有‘尊重’这个词，这是我唯一的要求。他们必须尊重那些来这里试图比其他球队做得更好的人。尊重必须是相互的。我带走了一种苦涩的感觉，我们谈论的是一名曾执法欧冠决赛的裁判，一名不应该被诺坎普影响的顶级裁判。但是我不想给球队任何借口，我说的是我从一开始就有的个人感觉。”

这场失利意味着国际米兰首次在欧冠客场比赛中连输三场，而巴塞罗那则将主场不败的场次延长到了33场。

梅西的回归帮助了巴塞罗那，他助攻了苏亚雷斯的第二个进球，并在欧冠小组赛阶段延续了他在主场的良好状态。在过去的13场在诺坎普进行的欧冠小组赛中，阿根廷人不是进球就是助攻。

“也许我们必须更好地利用我们创造的机会，因为我们让巴塞罗那这样的球队陷入了严重的困境。”孔蒂表示：“在下半场，他们确实推进了更多，我认为对我们的一些球员来说，体力下降了……这是几天内的第六场比赛。今天的失败是不应该的，我们舔舐伤口，我们知道我们必须努力变得更强。”