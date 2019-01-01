孔蒂：裁判对国米缺乏尊重 他不该被诺坎普影响
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国际米兰主帅安东尼奥·孔蒂在周三的欧冠1-2输给巴塞罗那的比赛中，对裁判的不尊重进行了抨击。
在第二分钟通过劳塔罗·马丁内斯的进球取得领先后，下半场苏亚雷斯的两粒进球让加泰罗尼亚球队险胜，但孔蒂坚信他的球队受到了不公平的对待。
孔蒂被裁判警告了他的行为，他特别认为国际米兰应该因为对森西的犯规而得到一个点球，并强调对裁判的尊重应该是双向的。
“我们应该得到更多。我很痛苦，因为我看到了一些我不喜欢的情况。有些事情我一开始就不喜欢，但我不想谈这个。在教练席上，我们有一些我不喜欢的感觉。裁判怎么说的？没什么，他是来警告我的，他说下次有机会他会把我罚下。裁判的球衣上有‘尊重’这个词，这是我唯一的要求。他们必须尊重那些来这里试图比其他球队做得更好的人。尊重必须是相互的。我带走了一种苦涩的感觉，我们谈论的是一名曾执法欧冠决赛的裁判，一名不应该被诺坎普影响的顶级裁判。但是我不想给球队任何借口，我说的是我从一开始就有的个人感觉。”
这场失利意味着国际米兰首次在欧冠客场比赛中连输三场，而巴塞罗那则将主场不败的场次延长到了33场。
梅西的回归帮助了巴塞罗那，他助攻了苏亚雷斯的第二个进球，并在欧冠小组赛阶段延续了他在主场的良好状态。在过去的13场在诺坎普进行的欧冠小组赛中，阿根廷人不是进球就是助攻。
“也许我们必须更好地利用我们创造的机会，因为我们让巴塞罗那这样的球队陷入了严重的困境。”孔蒂表示：“在下半场，他们确实推进了更多，我认为对我们的一些球员来说，体力下降了……这是几天内的第六场比赛。今天的失败是不应该的，我们舔舐伤口，我们知道我们必须努力变得更强。”