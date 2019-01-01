孔蒂苦追卢卡库 国米坚持将伊卡尔迪加入交易

曼联已经得到了在这个夏天签下国际米兰前锋毛罗·伊卡尔迪的机会，作为交易的一部分，卢卡库将前往梅阿查。

阿根廷国脚毛罗·伊卡尔迪本赛季与国米的关系恶化，他的妻子旺达·纳拉在意大利一档电视节目上发表评论后，他于今年2月被解除队长职务。

这导致这位26岁的球员拒绝参加欧罗巴联赛对阵维也纳快速的比赛，他连续53天缺席了球队的比赛。

在4月3日热那亚4-0大胜的比赛中，伊卡尔迪漂亮地完成了他的回归，打进了一个进球，并为另一个进球提供了助攻。

然而，国米仍然希望这位前锋能在夏天转会，《米兰体育报》表示，他们希望用他作为曼联前锋卢卡库的潜在交易筹码。

长期以来，意大利豪门一直与比利时前锋联系在一起，但据信他们拒绝了传闻中的8000万英镑报价。

为了解决这一问题，国米希望在交易中增加一名球员，而新主帅安东尼奥孔蒂很高兴用伊卡尔迪交换卢卡库来到梅阿查。

孔蒂是这名26岁球员的超级粉丝，2017年意大利人执掌切尔西时，他差点从埃弗顿签下卢卡库。卢卡库在那个夏天选择了转会曼联，但是现在看起来他在老特拉福德的日子就要结束了。

这名比利时前锋长期以来一直表示他希望能在意甲踢球，此前尤文图斯曾与他联系在一起。

现在看来，更有可能的是，卢卡库只要转会意甲就会加盟国米，因为孔蒂希望塑造他的阵容。

如果达成协议，伊卡尔迪将会向另一个方向发展，但是据说曼联只希望得到现金而不是增加一名球员。