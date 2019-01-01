孔蒂确认：桑切斯还未做好为国米首发的准备

蓝黑军团在四场比赛后在意甲排名第一，在联赛中还没有丢掉一分。

据主教练孔蒂说，桑切斯还没有准备好为国米首发。

桑切斯从曼联租借到国米后，只在意甲替补出场过一次。

由于在美洲杯上腿筋受伤，这位智利国脚并没有在曼联打满季前赛。

国米在意甲联赛中排名第一，并且还没有丢掉一分。孔蒂并不急于把桑切斯带入到自己的球队。

“对他而言，就像我对其他人说的一样。”他在周三主场对阵拉齐奥的比赛前说。

“当我看到准备好的球员时，他们将会被纳入到(阵容)中。”

“我必须为国米而工作，而不是为个人。”

桑切斯在圣西罗开局缓慢，而他的前曼联队友卢卡库却表现出色。

这位比利时国脚在四场意甲比赛中打入三球，帮助蓝黑军团创造了完美的战绩。

孔蒂在他职业生涯的早期曾试图把卢卡库带到切尔西，但是意大利人没有对这位前锋给予更多的赞扬。

孔蒂补充说“”“关于卢卡库，我已经说得够多了，在我看来，再重复一遍似乎是多余的。”

“另一方面，对于中场球员，我很高兴：除了那些得分的球员，我们拥有了越来越多得分的方式和人选。”

“但即使在过去，这个位置在我的团队中一直扮演着相当重要和决定性的角色。”

“当你开始一个新项目时，希望它是长久的。你在一个俱乐部呆得越久，你的想法就越容易被吸收。”

“当然，对于教练来说，呆得久是最好的。我从来没有执教过一支球队超过三年，改变意味着从零开始。”

“这并不容易，因为你必须找到在任何情况下都会支持你的人。”