孔蒂现身农场球场引猜疑 接替波帅执教热刺？

前切尔西主帅孔蒂现身克拉文农场球场观看热刺对阵富勒姆的比赛，外界猜测他是否在提前考察热刺球队，为将来接手做准备。

北京时间1月21日，热刺在今天凌晨结束的英超第23轮比赛中客场2比1绝杀富勒姆，在积分榜上继续排名第三位。

克拉文农场球场看台上出现一位特殊的观众，前切尔西主帅孔蒂来到了现场。外界纷纷猜测，这位曾带领切尔西夺得英超冠军然后又惨遭下课的主帅此行的原因。

孔蒂在离开斯坦福桥后，还没有接手执教任何俱乐部。切尔西在去年夏天解雇他后，任命另一位意大利人萨里担任球队的主帅。

据悉，孔蒂在西伦敦仍然保留了自己的住所。他在此前否认了前往皇马执教的传言，后来又无缘意大利国家队主帅一职。

但是，他却令人惊讶的出现在了农场球场，观看富勒姆为摆脱降级区迎战热刺的比赛。

一位网友在推特上猜测：“波切蒂诺去曼联，孔蒂去热刺，是不是这样？”

另一位球迷有信心的表示：“我认为孔蒂带这批热刺球员会非常出色。”

更多球迷都是将孔蒂与热刺主帅的位置联系在一起，并认为这会是波切蒂诺万一接手曼联后的连锁反应。

在曼联解雇穆里尼奥后，球队任命索尔斯克亚担任球队临时主帅，但红魔仍在寻找正式主帅。波切蒂诺一直以来都是入主老特拉福德的热门人选，尽管索尔斯克亚最近带领球队取得各项赛事7连胜，要求索尔斯克亚转正的呼声也越来越高，但不少评论人士仍认为波切蒂诺才是曼联主帅最合适的人选。

如果波切蒂诺离开热刺，孔蒂无疑也会是热刺主帅的候选人之一。