孔蒂是国米重现联赛和欧冠辉煌的正确人选

这位前切尔西主帅已经在意甲联赛执教并试图翻盘与冠军尤文图斯之间21分的差距。

国米后卫米兰·斯克里尼亚尔表示，新主帅安东尼奥·孔蒂是打破尤文图斯在意甲统治地位，带领球队赢得欧冠冠军的理想人选。

孔蒂于今年5月在圣西罗被任命接替被解雇的斯帕莱蒂，一年前他离开了切尔西，虽然他在那里赢得了2017年的英超冠军。

国米上赛季第四名，落后尤文21分，并在欧冠小组赛中被巴塞罗那和托特纳姆淘汰出局。

但斯洛伐克中后卫斯克里尼亚尔认为，这位前意大利主帅是让国米重拾昔日辉煌的合适人选，包括挑战欧冠联赛冠军——自2010年穆里尼奥带领球队在国内和欧洲赛场上夺得三冠王以来。

“是时候去获胜了，”斯克里尼亚告诉罗马体育报。“当你穿着蓝黑军团的球衣踢球时，你不能接受获得第二名。我梦想着和国米一起捧起欧冠奖杯。

“尤文已经赢了8年了，但是现在是时候接近他们并击败他们了。我们努力赢得比赛，我们可以做到，但现在我们必须更加努力。”

“新教练来了，我们都很有压力，我们已经迫不及待地想要开始新的赛季了。我们必须永远瞄准最大的目标，而不轻易满足。”

“孔蒂？他有正确的心态。我们是一支强大的球队，我们必须朝着胜利的目标努力。教练向我们解释了每一个细节，我们已经改变了过去做事的方式。”

孔蒂上任后的第一件事就是签下了马德里竞技的后卫迭戈·戈丁，他在万达大都会俱乐部的合同到期后以自由转会的方式加盟了俱乐部。

乌拉圭人将和斯克里尼亚一起作为国米的中卫，与安德里亚·兰诺基亚并肩作战。

“我必须适应三人防守，但我并不担心，”斯洛伐克人说。“戈丁拥有经验和必胜的心态。他已经习惯了挑战和阻止顶级球员，他是一个非常好的引援。”