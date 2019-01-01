孔蒂效应：教练中的梅西让国米重回意甲榜首

在经历了10年的绝望之后，蓝黑军团正在与尤文图斯争夺联赛冠军，这一切都要归功于前斑马军团成员管理下的出色转变。

从庄严的征召到怪诞的性建议，安东尼奥·孔蒂唤醒了沉睡的意大利足坛巨人。

这是多年来尤文图斯第一次面临意甲霸主的争夺战，孔蒂重新焕发活力的国米正在为夺取意甲冠军而努力。

随着蓝黑军团进入第10个没有获得意甲冠军的赛季，这位意大利教练来到米兰，他的任务是让国际米兰重拾昔日的辉煌。而早期的迹象无疑是令人鼓舞的。

国际米兰在12月1日艰难的以2-1战胜斯帕尔，加上尤文2-2战平萨索洛，孔蒂的球队已经爬上了意甲的榜首。

虽然前两名之间只有一分的差距，而且本赛季还没有过半，但国际米兰看起来已经准备好了。

自从2011年他们最后一次捧起奖杯以来，俱乐部已经更换了11位教练，孔蒂在5月份来到这里，成为了第12位主教练。

尽管他在尤文图斯的出身让一些球迷心存疑虑，但这位50岁的教练不失时机地向国际米兰的忠实球迷表明，他是认真的，因为他在今年夏天签下了许多精明的球员。

从老将戈丁到曼联的卢卡库和桑切斯，孔蒂在最后期限前完成了很多令人印象深刻的交易。

他也把他的牌放在桌子上，他大胆地宣布他不会屈服于任何人，发誓要执行他自己的管理方式。

“作为前斑马军团成员加盟国米后的一件事是：我认为自己在各方面都是一个诚实和忠诚的人，我相信工作、努力和牺牲。”

“我不会改变我的性格，我不是马屁精，我不会拉小提琴。我试着让自己被欣赏，但如果你更喜欢煽风点火，而不是把我当作一个积极的例子……”

“我是一个人走到今天这一步的，除了父母，我不需要感谢任何人。我是一个自由的灵魂。”

这种精神在国际米兰的锋线上得到了体现，马丁内斯和卢卡库形成了致命的伙伴关系。在本赛季的各项赛事中，他们共打入29球。

卢卡库上赛季在英超联赛中只进了12球，目前已经在意甲联赛中打进10球。与此同时，劳塔罗在欧冠小组赛中5次进球，14次意甲联赛上进球8个已经超过了上个赛季的全部进球数6个。

除了拥有犀利的进攻，国米在孔蒂治下也表现出了良好的防守纪律，在14场意甲比赛中仅失球13次，只有尤文图斯在联赛中拥有更好的防守记录。

尽管联赛进展顺利，但国际米兰仍面临着一场欧冠小组赛的争夺战，很可能需要在12月10日击败巴塞罗那以确保他们在淘汰赛阶段的席位。

在输给多特蒙德和加泰隆尼亚的比赛中，孔蒂眼睁睁地看着自己的球队失去领先优势，他的激情让他毫不掩饰地抨击了俱乐部的等级制度，以争取更多的支持。

“在这个赛季的规划上犯了很大的错误。我受够了这样说。”孔蒂在赛后告诉意大利天空体育。

“我不在乎一月或二月。我们应该把这个赛季计划得更好。我们已经证明了如果我们状态良好，我们可以给任何人制造麻烦，有些球员一直在一刻不停地踢球。”

“我们不能在意甲踢球，总是把冠军联赛推向极限。我真的很恼火，因为我们只能这样了。我们已经到了极限。”

“我只是希望这种比赛能让那些需要理解的人明白。小伙子们正以每小时100公里的速度前进，我只能感谢他们这段时间所做的一切。他们不能再多给了。”

“我只是厌倦了一遍又一遍说同样的话。我希望有个总监来这里，说点什么。”

尽管原定的计划很糟糕，孔蒂仍然成功地策划了国际米兰期待已久的意甲复苏。

当尤文图斯在萨里的带领下还在摸索前进的时候，国际米兰已经在孔蒂的带领下看起来是一支不同的球队，球员们愿意为他们的教练付出一切。

“每个人都高度评价孔蒂，而我只得到了他是多么伟大的确认，”亚历山德罗·巴斯顿告诉米兰体育报。“在我看来，孔蒂是教练中的梅西。”

“他是现象级的，有着非凡的足球理念，总是想要继续进攻。”

“毫无疑问，我们想要改变意甲最近几个赛季的发展方式。我们有教练和球队可以做到这一点，但必须一场一场地证明这一点。”

目前他们做得很好。但是国际米兰这个赛季的良好开局只是一个开始。孔蒂知道，要推翻他帮助创造的尤文图斯致胜机制——带领老妇人获得她连续八次冠军中的头三次——将是极其困难的。

然而，国际米兰的每个人都在付出自己的全部。在最近接受《米兰体育报》的采访时，孔蒂的7名教练组成员中有一位不愿透露姓名的成员打趣道:“我们的工作量有多大？我们被关在阿皮亚诺监狱里！”

尽管付出了难以置信的努力，即使是把孔蒂带到国米的人，首席执行官贝佩·马洛塔也在周四承认，他没想到他的前尤文图斯队友会在圣西罗产生如此“直接的影响”。

孔蒂显然不是百分百满意他的阵容的深度和外交手段的缺乏，特别是在公开演讲时，已经引起了争议。但是，对于这样一个脾气暴躁、毫无悔意的完美主义者，情况又会有什么不同呢？

马洛塔以前和孔蒂一起工作过。他知道他会时不时地发泄一下。

然而，他知道世界上很少有比他更好的教练能够通过细致的准备、鼓舞人心的训练和纯粹的意志力来重振球队，甚至整个俱乐部。

在周五与罗马的重要比赛前，孔蒂也发出了结束抱怨的信号——至少在一月转会窗口打开之前。

“这段时间还有四场比赛，我们会全力以赴，知道自己的优势和劣势，”他说。“没有时间哭泣和躲藏。我们必须尽力而为。”

这就是他对球员和教练组的全部要求。在孔蒂的带领下，国米最好的表现也许足以结束他们的联赛冠军荒。