孔蒂：对特里感激不尽 兰帕德能成世界最佳主帅

这位前切尔西主帅认为特里给自己在斯坦福桥的执教提供了巨大帮助，并相信兰帕德能够成长为顶级主帅。

安东尼奥·孔蒂曾在执教切尔西时期送走了红军球员约翰·特里，不过这位意大利教头依旧承认蓝军传奇曾给自己在斯坦福桥的执教提供了感激不尽的帮助。

2016年，孔蒂接过了这家西伦敦豪门的帅位，当时这位英超标志性后卫也在斯坦福桥，而他的“队长、领袖、传奇”的地位已经确立，切尔西俱乐部队长已经代表蓝军出场700多次，并随队赢得了无数荣誉。

而在2016-17赛季，他在孔蒂手下又赢得了一座英超冠军奖杯，可惜的是，他在蓝军的最后一个赛季在所有比赛中只出场了14次。

其他球队

孔蒂开始使用新人来取代他的后防核心地位，特里不得不接受成为替补的安排。不过他从没对这一点有过任何怨言，这位切尔西队长更注重球队整体的发挥。

孔蒂告诉天空体育:“能执教特里这样的切尔西传奇，身为教练的我感到非常荣幸。”

“我们谈论的是一位顶级球员，一位真正的好球员，一位真正出色的人。在我执教切尔西的第一个赛季，他在球场内外都给了我很大的帮助。”

“他在训练场上非常重要，在训练期间，他一直保持着很高的注意力，为其他球员提供了标准。”

特里为切尔西的最后一场比赛，也是他为蓝军出战的第717场比赛，是在斯坦福桥与桑德兰的比赛中，他在比赛的第26分钟被替换下场，这让他得到了一个合适的告别机会。

2017年夏天，他自由转会到了阿斯顿维拉，在挂靴之前，他在维拉度过了一个赛季，但孔蒂承认，他将永远感谢这位前英格兰队长，因为特里帮助他在英超顶级俱乐部传达了自己的信息。

这位国米现任主帅补充道:“他决定这样做是因为26号是他的球衣号码，对我来说，能给他这样一个机会是件很高兴的事。”

“我将对他永远感激不尽。他对我和我们的球队都非常重要。”

除了谈到特里，孔蒂还谈到了另一位蓝军传奇、现任切尔西主帅兰帕德，他认为前英格兰中场能够在未来成为世界最佳主帅之一。

“我认为兰帕德在切尔西表现得很棒，这是他在治疗德比郡后的第二份工作，这样的过度对他来说很不容易。不过我认为他有能力成为世界最佳主帅之一。”

在执教切尔西的首赛季，孔蒂在赛季中途变阵343，也正是凭借这一阵型，蓝军成功斩获了13连胜和英超冠军。

“那是我执教切尔西的重要时刻，我们先后输给了利物浦和阿森纳，这让我最终决定变阵，让阿扎尔、威廉或者佩德罗在科斯塔身后踢球，然后在后防线安排三个人。我认为这一事件奠定了我们夺冠的基础。”

“4-0战胜曼联也是我们夺冠的关键，那段时间我很紧张，不过在你4-0战胜一支顶级球队时，球队的信心将会倍受鼓舞，让我们很清楚的知道自己是足以赢得联赛冠军的。”

除了回忆自己的切尔西执教生涯，国米主帅还总结了自己对主帅这一职位的看法。

“主教练必须是一个裁缝，努力为你的球队缝制合适的衣服，”