孔蒂对国米有信心 仍希望得到卢卡库

尽管最初的报价被拒绝了，国米主帅仍然希望将这位比利时国脚带到梅阿查。

国际米兰主教练孔蒂表示，他仍然对俱乐部的商业运作能力充满信心，引进曼联的卢卡库的传闻仍在继续。

据报道，意甲俱乐部6000万欧元(5400万英镑)的报价已经被红魔拒绝，但他们的主帅仍然希望将这名前锋带到梅阿查。

蓝黑军团在休赛期已经签下了几名引人注目的球员，包括拉扎罗、巴雷拉和波利塔诺。

但是，在他的球队在澳门与巴黎圣日耳曼的季前赛点球大战中获胜后，这位前切尔西主教练重申了他的信念，无论国米在转会窗口的最后几周增加了谁，国米的管理层都会兑现承诺。

“就像我一直说的，我们谈论的是一名不属于我们的球员(卢卡库)。”孔蒂在谈到围绕这名前锋的谣言时告诉媒体：“因此，谈论他是不对的，因为那样会显示出对球员和俱乐部的不尊重。卢卡库是一名曼联球员，我们知道转会市场正在进行中，俱乐部正在努力完善阵容，包括收入和支出。就像我一直说的，我对俱乐部很有信心。目前对我来说最重要的是强调我对我的球员们的表现很满意。我们正在努力创造一些坚实的东西。这是不可避免的，我们将继续完善阵容，但重要的是那些到来的球员能够很好地融入球队，并拥有这群年轻人所拥有的心态。”

萨穆埃尔·隆戈在对巴黎圣日耳曼的比赛第94分钟进球帮助球队将比赛带入点球大战并取得最终胜利。

这位27岁的球员在国米的8年里只有2次出场，他曾被租借到9家不同的俱乐部，但是他的努力赢得了教练的赞扬。

孔蒂补充道:“我们谈论的是一名背后有着良好职业生涯的球员。他在西班牙，为西班牙人效力。之后他参加了多个联赛，并在乙级联赛中取得了成功。他将和我们一起参加这次巡回赛，并加入了球队。我们谈论的是一个真正优秀的足球运动员。他给人留下了很好的印象，并且付出了很多努力。我为他感到高兴，因为他已经因伤缺阵很长时间了，现在他已经准备好上场了。”