孔蒂大赞伊布影响力 曾想为切尔西签“球队领袖”

这位国米主帅对于伊布回归意甲送上了最大的敬意和热情的欢迎，虽然瑞典神塔加盟的是同城死敌米兰。

38岁的伊布在结束了与洛杉矶银河的合同之后，以自由身在这个冬窗回归了此前效力过两个赛季的AC米兰。

虽然一早就被认为有很大可能会重返意甲赛场，但那不勒斯和博洛尼亚也都与这名前瑞典国脚联系在一起。

周一与桑普多利亚的比赛，伊布替补出场，但未能按照预期帮助红黑军团取胜，最终双方在圣西罗0-0握手言和。

尽管作为对手主帅，但孔蒂也期待着伊布能够给圣西罗带来巨大的影响力。并且他透露，在之前执教切尔西期间，他就被伊布的能力所打动，一度希望将这位锋线“上帝”带回斯坦福桥。

在周六与亚特兰大的比赛前，孔蒂告诉记者：“首先，我要向伊布表示欢迎。”

“他是一位伟大的冠军。当我还在切尔西的时候，我就试过得到他。他的成名之路并不轻松，这也养成了他独特的个性。我非常尊敬他，他是一位伟大的球员。”

“我认为他可以为米兰做出很多贡献。他的个人品质将帮助米兰，帮助队内其他球员成长。我认为能拥有一位合乎心意且可以领导球队的球员，这对主帅来说非常重要。”

“当一位主帅麾下拥有这样的球员时，事情就会变得简单很多。”

国米在这个冬窗也与数位球员传出绯闻。热刺的埃里克森，巴萨的比达尔以及曼联的阿什利杨都被认为是蓝黑军团的重点目标，不过孔蒂并不愿对此做出表态。

他继续说道：“之前我就说过，我不会谈论这些。”

“我不希望表现得很粗鲁，但我不想谈论转会市场。这是俱乐部的事，与我无关。”

“1月转会窗总是会有些特别，必须清醒地认识到外界会有很多声音。”

“俱乐部会做出最正确的权衡，但对于我们主帅来说，这会是一个有些艰难的月份，需要去掌控具体的情况。”

“有时候外界会爆出，你会发现当你正在为一场比赛做准备的时候，绯闻突然就冒出来了，但足球就是这样，你必须去面对，并且保持机智的头脑。”