运筹帷幄 孔蒂：多特变阵是因为他们害怕我们

这位国米主帅承认德国人的战术让他吃惊，并赞扬了他的球队对胜利的反应。

国际米兰主帅安东尼奥·孔蒂在球队2-0击败多特蒙德后，认为对手对他们感到害怕。

劳塔罗·马丁内斯和安东尼奥·坎德雷瓦先后进球，这是这支国际米兰在孔蒂治下的首场欧冠胜利。

这是国际米兰自2011年3月以来首次战胜德国球队，孔蒂告诉意大利天空体育：“多特蒙德改变了他们的体系，改为5人防守，这意味着他们害怕我们，想要通过改变他们的踢法来模仿我们。”

“我们为一场完全不同的比赛做了准备，但是我们做了很好的调整。当多特蒙德在中场休息后改回4-2-3-1阵型时，我们再次调整并控制了局面。我们已经准备在球场的某些区域对他们施压，他们改变了他们的体系，所以那不再有效。我告诉小伙子们最重要的事情是不要在中场区域失去控球权，因为那里是他们进攻的地方。”

“罗伯托·加利亚迪尼、尼科洛·巴雷拉和马塞洛·布罗佐维奇在防守和进攻上都做得很好。我经常责备布罗佐进攻太多，但是他今晚在攻防两端都踢得很好。巴雷拉是如此果敢和激情，但当他在10-15分钟后被出示黄牌时，我真的很担心。”

目前国际米兰在F组的三场比赛后积4分，并以净胜球的优势领先多特蒙德排名第二，离领头羊巴塞罗那还有3分的差距。

“对阵多特蒙德很艰难，他们是一支非常好的球队。我们仍然很难晋级，但是我们知道我们还活着。”孔蒂补充道：“这不是一个简单的情况。小伙子们做得很好，在处理了一系列的伤病之后，我们仍然表现得很好。我首先为球员感到高兴，因为这些夜晚是对他们的牺牲的回报。我告诉球队，他们和卢西亚诺·斯帕莱蒂一起努力获得了欧冠的资格，所以我们全力以赴去实现这个梦想是很重要的。”

“我们在这个小组中不是最热门的，但是我们必须赢得比赛，我们做到了。现在我们要对阵帕尔马，甚至只有不到三天，所以我们需要非常小心，因为周六才是最艰难的比赛，而不是今晚。”