孔蒂声援巴神：种族歧视的白痴必须被惩罚

在巴洛特利受到维罗纳球迷的种族歧视后，国际米兰的主帅对他表示了支持。

国际米兰主帅安东尼奥·孔蒂对周日在意甲联赛中辱骂布雷西亚前锋巴洛特利的维罗纳球迷进行了严厉的批评，称他们是“无知的”和“白痴”。

前国际米兰球星巴洛特利在下半场一开始就听到了球迷的辱骂，他愤怒地将球踢向维罗纳的球迷，然后威胁要离场。裁判暂停了比赛，并向观众广播了一份声明，试图解决这个问题。

巴洛特利被队友和维罗纳的球员说服留下来继续比赛，后来他在比赛中攻入一球。

“我不在球场上，但我相信有必要非常严格和强硬，”孔蒂说：“我们必须惩罚这些无知的人。这些白痴必须受到惩罚。在2019年，我们仍然面临这样的事情，这是荒谬的。”

孔蒂将在周二率队客场挑战多特蒙德，他要求球队用“个性”踢球。两周前，国际米兰2-0战胜德甲球队，在F组积4分，落后领头羊巴塞罗那3分。

孔蒂相信巴萨一定能在淘汰赛中占据一席之地，他也知道他的球队必须在威斯特法伦的火热气氛中坚强地站起来，以确保他们能进入16强。

“这是一场重要的比赛，因为我们有相同的积分。”他在发布会上说：“巴塞罗那已经保证了他们的位置。我们在主场击败多特蒙德的时候表现得很好，我们知道明天我们将面临的困难。我们面对的是一支实力强大、久经考验的俱乐部，他们已经在欧冠中征战多年。比赛环境将会是热烈和爆炸的；我们知道多特蒙德球迷可以给他们的球员什么样的动力。踢出个性对我们来说很重要。我们想在任何地方都踢进攻。如果这是一场保守的比赛，那只是因为多特蒙德迫使我们这么做。我们的心态是永远杀伤对手。我们总是想要进攻。”