孔蒂：国米被淘汰因被裁判针对 我们当然拥有B计划

这位国米主帅认为球队被淘汰一大原因是遭到了官方的针对，并回应了卡佩罗对自己的批评。

安东尼奥·孔蒂回击了外界对他和国际米兰的批评，他声称自家球队遭遇了裁判与VAR的针对，这成为了意甲豪门在欧冠联赛中被顿涅茨克矿工逼成了0-0平局的原因之一。

蓝黑军团周三在圣西罗球场被从欧冠赛场上淘汰出，而齐达内率领的皇家马德里和德甲劲旅门兴格拉德巴赫则占据了小组前两名，成功晋级了欧冠16强。

劳塔罗·马丁内斯在开场不久就击中了横梁，而后他们又错失了几次破门良机。而桑切斯在补时阶段的头球则被卢卡库挡出，而原本这一头球可能会改变整个小组的晋级情况。

其他球队

国米昨晚的表现就是这样，最终他们以B组垫底结束了本赛季的欧冠征程，而顿涅茨克矿工最终则进入了欧联杯淘汰赛。

这是这支意甲球队第一次在欧冠小组垫底，但是孔蒂并没有很好地回应有关外界的批评言论。

他对天空体育意大利台记者说:“我尊重你的观点，但我不同意。

“我认为球队付出了他们所能付出的一切，令人难以置信的是我们(对矿工)在180分钟内没有进球，尤其是我们占据了全场优势的情况下。”

“小伙子们付出了一切。我们现在还无法做出评估，这个过程确实充满了遗憾。我不觉得球队缺乏必胜的决心。我们缺少的是进球，如果你不进球，你就赢不了比赛。”

“整个欧冠小组赛阶段，我们在裁判和VAR方面很不走运，国际米兰没有得到尊重。去看看发生在我们身上的所有情况吧。我们本来是可以成功晋级的。”

孔蒂也为他的换人进行了辩护，不过他并不同意天空评论员卡佩罗关于他没有在如此危急的情况下尝试不同的战术的批评。

“在比赛还剩20分钟左右的时候，我选择派上了桑切斯。而原本考虑到阵容的平衡性，我是不会安排三位前锋同时在场的。不过后来我又发现劳塔罗·马丁内斯失去了体力，而我拥有众多中场球员。”国米主帅表示。

“可以用阿莱克西斯或者埃里克森来换加利亚蒂尼，但是我更喜欢增加一名前锋去争取胜利。当我看到劳塔罗情绪低落时，我又选择用埃里克森换下了他。”

而他在回应前AC米兰主教练卡佩罗的批评时表示:“当然，我有B计划，我们确实有，但我们不想公开，否则对手也会为此做好准备。”

除了针对战术，卡佩罗还对孔蒂在输球后的态度进行了批评：“赢球时面带微笑，这总是很容易，但你需要尊重那些提出问题的人，你必须要有礼貌地去回答问题，不能仅仅只在赢球时这么做。”