孔蒂：国米能帮桑切斯找回在红魔丢掉的状态

智利前锋加盟红魔时始终找不到状态，而租借到国米或许将成为他重回巅峰的契机。

从2018年冬窗离开阿森纳转投曼联，到2019年夏天离开老特拉福德前往梅阿查，桑切斯一共获得了32次英超出场机会，但他作为前锋仅仅贡献了3粒进球。

被租借到孔蒂的球队后，他大概率会在本周六与乌迪内斯的比赛中完成自己的蓝黑首秀。国米主帅孔蒂也对这位30岁的射手充满了期待。

这位前切尔西及尤文主帅告诉记者：“桑切斯是一名很强的球员，他已经在过去展示出了他所具备的能力。”

“我们需要帮助他找回在曼联丢掉的状态。他必须适应我们的比赛，这也是他正在做的事。”

不过桑切斯的梅阿查生涯并不会孤单，他在红魔的锋线队友卢卡库早他一步已经来到了蓝黑军团。

对于这位比利时国脚，孔蒂继续说道：“他带着强烈的意愿，以非常谦卑的姿态进入到国米的世界。团队立即就感受到了这点，向他送上了最热烈的欢迎。”

“他作为一个人以及作为一名真正的团队球员，都拥有顶级的能力。他的状态正在提高。我们希望他能够为球队打入尽可能多的进球。他之前一直都在进球。”

孔蒂来到国米后已经为球队带来了两战全胜的光荣战绩，

“抛开结果不谈，我们正在打下关键的基础。激情不应该来自于我们取得的成绩，而应该来自于我们取得成绩的方式。这应该取决于球队想要传达给球迷的信息。”

“今天的国米，你能够看到这支球队和这家俱乐部都有着非常明确的想法。我们努力去找到一个明确且有辨识度的战术特征，这样当球员来到球队，就会知道自己该做什么。”

“我们发生了翻天覆地的变化。不可避免的是我们需要一段时间来适应，但我们希望把我们周围的问号，都变成感叹号。”