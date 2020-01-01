孔蒂：国米将为冠军战至最后一刻 会让球员合理轮换

国际米兰在争夺意甲冠军的道路上还有很多工作要做，安东尼奥·孔蒂意识到他们需要有稳定的表现。

孔蒂承认国米没有犯错的余地，因为他们的目标是“争冠到联赛最后一刻”。

今年3月，在新冠病毒疫情导致意甲停赛以前，国米先后输给了联赛夺冠对对手拉齐奥和尤文图斯，这位志在夺冠的国际米兰来说是一个比较沉重的打击。

蓝黑军团在周日的比赛中战胜了桑普多利亚，但目前仍落后领头羊和卫冕冠军尤文图斯9分，不过他们要比对手少赛一场。

其他球队

孔蒂仍然没有放弃夺冠的希望，他希望在周三对萨索洛的胜利能够给前两名带来压力。

“我发现自己的命运掌握在其他人之手，领先的球队是自己命运的主人，而别人则需要加快步伐跟上他们。”

“到目前为止，尤文图斯和拉齐奥踢得比我们好，因此，他们有更多的犯错机会。”

“对我们来说，每一场比赛都是成败的关键。我们希望直到最后一刻，都让其他球队感到厌恶。”

“如果我们想要紧跟他们两队，我们就不能再犯任何的错误。我们需要拿出最好的表现，来给国米的现在和将来打好基础。”

除此之外，孔蒂还表示他将考虑对球队进行轮换，他对自己的球员非常有信心。

孔蒂表示：“目前我们用来恢复体能的时间很短，这是一种独一无二的情况。”

“考虑到赛程与炎热的天气，我会对阵容做出一些轮换，我不能把球员榨干。”

“我们会让那些需要休息的人在踢完一场比赛后休息，我对我手下的每一位球员都充满信心：我们希望尽可能少的遭遇伤病，我们需要每一个人。”

“我们的中场有点短缺，贝西诺的膝盖有问题，这几乎折磨了他一个赛季，我们希望他能尽快回来。”

“至于布罗佐维奇和森西，目前他们都处于伤病中，无法出场比赛。”