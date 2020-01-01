孔蒂：国米在下半场很害怕 在丢球上太过软弱

蓝黑军团没能利用好上半场的领先优势，现在他们在争冠上处于落后。

安东尼奥·孔蒂说国际米兰送给拉齐奥两粒进球，在周日意甲1-2失利的下半场他们很“害怕”。

国际米兰的半场领先优势被西罗·因莫比莱和米林科维奇-萨维奇的进球逆转，拉齐奥完成了反败为胜，他们超越了国际米兰排在第二位。

孔蒂的球队此前以净胜球的优势领先于卫冕冠军尤文图斯，但在罗马之旅结束时，国米在联赛冠军的竞争中落后了3分。

赛后国米主教练孔蒂告诉意大利天空体育：“我认为这是一场精彩的比赛，这是我不喜欢的结果，也不喜欢我们丢两个球的方式，我们把它们送给了拉齐奥。”

其他球队

“我们不是完美无缺的，但不可避免的是，在这些重大比赛中，细节变得至关重要，误差幅度也减小了。这是成长过程的一部分，球员有一些天真，这些小伙子必须尝试在这种情况下更放松。”

“我们在这两个丢球上太软弱了。本赛季我们也遇到过其他情况，我们取得了领先，却丢掉了一些分数，比如对阵巴塞罗那和多特蒙德，我们在比赛中把握住了主动权，结果却输了。”

“正如我所说，这是一个成长的过程，我们必须经历它，这样我们才能以正确的方式面对每一种情况。重新开始后，我们好像很害怕。这种情况必须改善。”

“小伙子们都很努力，我很感谢他们。我们正在试图刺激那些榜首的球队，这是一场与拉齐奥的“肉搏战”，我们应该为自己在积分榜上的位置感到骄傲。同时，如果我们继续在那里制造问题，我们必须改进。”

阿什利·扬在中场休息前为国际米兰带来领先，这位前曼联队长和边后卫成为了自1997年保罗·因斯以来第一位在意甲为国米进球的英格兰人。

扬在一月份从老特拉福德来到曼联后给人留下了深刻的印象，这位老将说：“我们还有很多比赛要打，我们必须尽快振作起来，为下一场比赛做好准备。”

“当然我们还在争夺冠军，还有很多比赛，有很多积分可以争取，我相信我们会回到胜利的路上。”