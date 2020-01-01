孔蒂哀伤国米伤病潮 闭口不谈潜在目标比达尔

蓝黑军团在主场1-1战平亚特兰大的比赛中一直处于被动，但是他们的主教练不想讨论可能的新签约。

孔蒂在意甲主场1-1战平亚特兰大后没有心情讨论国米对巴塞罗那中场比达尔的转会运作。

马丁内斯让蓝黑军团在圣西罗的比赛中取得了领先，但是在周六的比赛中，客场挑战的亚特兰大的比赛占据了上风。

罗宾·戈森斯在比赛还剩15分钟的时候打进一球扳平了比分，国米依靠萨米尔·汉达诺维奇的精彩扑救才避免了主队在联赛中的第二次失利。

如果意大利冠军在周日对罗马的比赛中获胜，国际米兰将落后尤文图斯2分，主教练孔蒂希望在比赛结束后集中精力解决关键球员的缺阵问题。

“我不是在说那些不在国米阵容中的球员。”在转会目标比达尔被提到时，孔蒂回答说。

“面对这场比赛时，我缺少了四名关键球员。亚特兰大踢得很紧凑，有很多力量。”

“为了赢得比赛，我们竭尽所能。小伙子们都很特别。”

“今天我们有尼科洛·巴雷拉停赛，马提亚斯·维奇诺小腿受伤。我试图让阿莱克西斯·桑切斯恢复状态，但在我看来，我们在非常困难的情况下付出了一切。”

森西在这个意义上缓解了孔蒂的担忧，他在中场踢了71分钟，这是他自10月份外展肌撕裂后的第一次首发。

“我很高兴他在一场激烈的比赛中打了70分钟，他会慢慢恢复速度的。”孔蒂补充道。

“我们继续努力，(积分榜上的)排名不会欺骗我们。”

周六早些时候，国际米兰首席执行官贝佩·马洛塔表示，比达尔转会圣西罗的可能性将取决于巴塞罗那主教练埃内斯托·巴尔韦德是否会被解雇。

“这取决于各种因素。他是我们感兴趣的球员，但我认为目前巴萨的教练有被解雇的风险，所以情况取决于此。”

国米将在周二的意大利杯上迎战卡利亚里，然后在下周日的意甲比赛中迎战莱切。