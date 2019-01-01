孔蒂吹爆卢卡库：温柔的巨人以最好的方式降临

比利时人在他的意甲首秀留下印记，赢得了新教练的赞扬。

安东尼奥·孔蒂形容罗梅鲁·卢卡库是一个“温柔的巨人”，在他意甲处子秀以4-0大胜10人应战的莱切比赛中，这名国际米兰创纪录的签约球员打进了个人意甲首球。

这名比利时前锋给人留下了深刻的印象，他展现了充沛的体能和犀利的进攻。

孔蒂在斯坦福桥执教期间曾想把卢卡库带到切尔西，他很高兴终于能和这位前曼联球员共事。

“卢卡库带着极大的谦卑以最好的方式进入了国米，”孔蒂告诉DAZN：“他是一个温柔的巨人，他总是面带微笑。他已经准备好为球队效力，并且完全听候队友的安排。”

“我想强调的是，劳塔罗·马丁内斯也踢得很好，每个人都值得称赞。这只是第一场比赛，所以我们可以庆祝到午夜，但从明天开始，我们必须开始考虑下一场与卡利亚里的比赛。”

孔蒂成为国际米兰历史上第三位以四球之差赢得意甲处子秀的主教练，追随着俱乐部传奇人物梅阿查和埃雷拉。

但是完美主义者孔蒂仍然认为他的球队有很大的提升空间，尽管他们在首轮过后排名榜首。

“我们以正确的强度开始，并尊重我想要的足球理念，”这位前尤文图斯和意大利国家队教练说：“然而，在我们2-0领先之后，我一点都不欣赏，我告诉了队员们。我想让我们立刻回归专注，不要分心，不要以为一切都结束了。这是一场很好的表现，你可以看到其中的想法。这是一个很好的结果，因为莱切是一支很好的球队，总是有在这些赛程中摔倒的风险。我们不希望我们自己或者我们的球迷也这样。我们还需要采取更多的措施，比如提高精神上的稳定性和专注力，但我很满意，和这些小伙子们一起工作很愉快。这个版本的3-5-2无疑是旧4-2-4的一个更具攻击性的进化。我认为我有适合这种体系的球员和准备向前推进的中场球员。我们不能成为火花，我们必须成为炸药。”