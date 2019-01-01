孔蒂：卢卡库身型庞大 需要更多训练保持状态

这名比利时前锋自从转会到意大利后一直受着轻伤，他的教练承认他的身体需要更多的训练。

国际米兰主教练安东尼奥·孔蒂认为，由于罗梅鲁·卢卡库的体型，他必须进行更多的训练才能保持良好的状态。

卢卡库在周日梅阿查的意大利德比中表现平平，国际米兰1-2输给了意甲对手尤文图斯。

在转会窗口关闭之前，卢卡库以创纪录的身价加盟国际米兰，在错过了周三欧冠输给巴塞罗那的比赛后，他回到了阵容中。

当被问及卢卡库时，孔蒂承认比利时人的身体需要特别的关注。

“罗梅鲁绝对是一名需要更多训练的球员，因为作为一名拥有庞大身型的球员，他需要训练，需要发挥，需要保持良好的状态。”孔蒂说：“在赛季开始的时候，他的背伤就一直困扰着他，而现在，自从对阵拉齐奥的比赛之后，他又一直在处理另一个四头肌的问题。但是我认为他已经付出了一切，在对阵巴塞罗那的比赛中我们缺少卢卡库是不可避免的，有他很重要。但我们那场没有他。然而，罗梅鲁今天也很坚定，他尽力了，现在让我们希望他能把这些小问题抛诸脑后，保持100%的状态。”

卢卡库从曼联加盟以来已经为国米进了三个球，并很快与孔蒂建立了牢固的关系。

“我和孔蒂的关系很好，”卢卡库在9月份告诉DAZN：“他是一个真正帮助我的教练。26岁的时候，我想要一个这样的教练，每天激励我，帮助我。我很高兴在这里和他一起工作。”

在赢得了意甲赛季的前六场比赛后，周日以1-2输给尤文的比赛让国际米兰在联赛中排名下滑到第二，离联赛领头羊还差一分。