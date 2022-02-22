孔蒂击败曼城的战术蓝图可能为利物浦争冠带来希望

就在六周前，当曼城1-0击败切尔西时，冠军争夺战已经结束。

图赫尔的球队落后联赛领头羊13分，而第三名的利物浦少赛两轮落后14分。

只有最盲目乐观的利物浦球迷才会认为球队有可能赶上曼城。

但是热刺在伊蒂哈德球场的3-2胜利使利物浦控制了他们自己的命运。赢得每一场比赛，包括4月中旬对曼城的关键比赛，克洛普的球队将成为榜首。

这可能是一个很艰难的要求，但这也是一个关键的心理转变：利物浦不再需要依赖曼城丢分。

为了恢复冠军争夺战，我们必须感谢南安普顿和托特纳姆热刺，他们对曼城本赛季丢掉的15分中的10分负责。

虽然哈森许特尔之前给了我们一个战术模板——即包围罗德里，防止曼城进入前场——安东尼奥-孔蒂则使用了完全不同的方法。

这是一个其他人可以学习的方法，而且，由于曼城接下来有一些棘手的比赛，这是一个可能让利物浦在冠军争夺战中获得优势的战术策略。

孔蒂紧凑的5-4-1战术封锁了空间

当热刺不控球的时候，球队的基本想法简单得令人不安。

在一个平坦的5-4-1阵型中，孔蒂在这里没有什么自卑感，他很乐意保持仅有的28%的控球率，因为他的球队回撤得很深，阵型收得很窄，以挫败主队。

基于能够减缓曼城的速度，让他们只能在禁区外无谓的控球或减少他们往热刺禁区传中的机会，热刺球员勤奋地站在一条紧凑的封锁线上——作为一个整体移动，很少离开禁区的宽度。

这种狭窄和深度一样重要，因为这意味着半空间——中后卫和边后卫之间的区域，瓜迪奥拉经常让自己的球员创造这种空间——长期被人挤满。

无论是边后卫还是中卫都可以上前与中场球员或边锋会合，让斯特林和贝尔纳多-席尔瓦感到窒息。

有一些时刻，特别是在上半场，曼城在他们的左路很有威胁，主要是因为本坦库尔自己一人在逼抢——因此离开了防线大本营——也因为德扬-库卢塞夫斯基和埃莫森是热刺防守能力最弱的球员。

然而，总的来说，热刺可以让球员围着球转，高兴地让出地面控制权，在进入自家禁区之前，从未对曼城球员施加任何压力。

从曼城的角度来看，问题和对阵南安普顿时一样：没有一个中锋在禁区内巧妙地跑动，根本没有人可以成为支点。

德布劳内迷失了方向，徘徊在右路，被热刺的后卫包围（根据FBREF，他的预期进球数和预期助攻数均为0，这只是本赛季的第三次），而菲尔-福登无法进入比赛，在前场没有造成什么威胁。

精确演练的反击战术，目标是罗德里

每个人都知道，伤害曼城的最好方法是发动直接反击，试图进入他们高位防线的身后。

然而，几乎没有人能实现这一点，主要是因为曼城在失去球权后的逼抢，让对方只能急忙解围——因此破门的机会很快消失了。

然而，热刺是一个持续的威胁，这要归功于他们的三点式动作的精确性，正如哈里-凯恩在赛后采访中所说的那样，这些动作是在整个星期的训练中设计和练习的，直到球员们在行动之前不需要思考或看。

因此，他们在曼城有机会逼抢之前就把球传走了，而开场的进球是这个技巧不断重复的最好例子。

孔蒂认识到罗德里被单独留在中场腹地，因为两名八号球员在前场游荡（这是曼城整个赛季的一个弱点），他指示凯恩落入西班牙中场周围的空隙。

然后，凯恩的队友们会寻找机会给他传球，这本身就是一个触发器，让库卢塞夫斯基和孙兴慜开始朝对手防线身后冲刺。

这迫使曼城向后回追，破坏了他们的阵型，为热刺提供了多个机会——从第4分钟的开场进球开始。

孔蒂的球队在整场比赛中重复同样的动作，而曼城没有任何回应。瓜迪奥拉不愿意让京多安和罗德里一起回撤得更深，以协防凯恩——他为这个错误付出了沉重的代价。

曼城哪些对手可以复制这个战术？

虽然理论上很简单，但没有多少球队有孔蒂的防守造诣，或凯恩这样的九/十号球员。

曼城的下一个对手埃弗顿在兰帕德的带领下不太可能接受这样的低位阻击，而且太妃糖的后防线上看起来也是令人担忧的松散，这使得那场比赛几乎可以肯定会是曼城轻松获胜。事实上，在利物浦来访之前，曼城的大部分比赛都应该是轻松获胜的。

但是，主场对阵曼联的比赛可能会遵循类似于上周六失败的模式。

桑乔和拉什福德的冲击力，C罗压制罗德里，朗尼克有可能复制孔蒂的这部分做法。

再接下来，狼队出色的防守韧性和在面对六巨头时回撤死守的意愿，再加上富有创造力的劳尔-希门尼斯和速度型的丹尼尔-波登斯之间的出色合作关系，为球队击败曼城提供了一丝希望。

在本赛季倒数第二轮，西汉姆也可以给曼城造成问题，安东尼奥、鲍文、福纳尔斯都能够通过回撤到10号位来发挥类似于凯恩在热刺的作用。

除去对利物浦的潜在的冠军决定战，曼城本赛季还有三场比赛的对手有能力模仿孔蒂的战术，这意味着克洛普的球队现在有一个真正的机会去争取冠军。