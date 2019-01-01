孔蒂仍想要卢卡库：在切尔西就想买他

在红魔与阿根廷人的谈判失败后，这位国米主教练相信他的头号目标仍然可以达成交易。

国际米兰主帅孔蒂对卢卡库的转会仍然抱有希望，此前有报道称，曼联结束了与尤文图斯关于保罗·迪巴拉转会的谈判。

前锋卢卡库一直被认为是孔蒂的头号转会目标，但蓝黑军团一直无法达到曼联的报价，尽管首席执行官朱塞佩·马洛塔称这是一个公平的报价。

看起来转会尤文图斯的可能性更大，因为意甲冠军正在讨论一份同样会让迪巴拉转会老特拉福德的合同。

然而，周日广泛的报道称曼联已经终止了对这位阿根廷国脚的兴趣，原因包括他的工资要求、涉及的经纪人费用以及他并不特别想加盟曼联的担忧。

“我们正在以最好的方式继续努力，”在国际冠军杯点球大战中击败热刺后，孔蒂说：“我知道还有一些空白需要填补，但目前，我很有希望。与此同时，我正在与一大批球员合作，我对他们非常满意。说实话，我不知道事情会如何收场。我在报纸上读到有关交换的消息。卢卡库是个好球员，我在切尔西当教练的时候就想买他。我们谈论的是尤文图斯和国米这两家大俱乐部，但我真的不知道它将如何结束。”

卢卡库仍有望在当地时间周四下午17：00英超转会窗口关闭前离开曼联，即使他们不能签下替代者。

周日的猜测表明马里奥·曼朱基奇已经和红魔达成了协议，但是目前还不清楚迪巴拉谈判的结束会如何影响这样的交易。

索尔斯克亚对17岁前锋格林伍德的季前赛表现印象深刻，这意味着如果卢卡库离开，他并不急于签下一个直接的替代者。

这位比利时国脚上赛季后半段在老特拉福德失宠，索尔斯克亚更愿意让拉什福德担任中锋。