孔蒂不满国米主队球迷喝倒彩：别一犯错就嘘

意甲领头羊无法保持他们一贯的状态，他们的教练对观众的反应感到失望。

安东尼奥·孔蒂敦促国际米兰球迷支持他的球队，但听到他们在周五的意甲0-0战平罗马的比赛中发出嘘声时，他感到很失望。

国际米兰在上周2-1战胜斯帕尔的比赛中已经升到了积分榜的首位，而卫冕冠军尤文图斯则被萨索洛以2-2逼平。

在国际米兰的卢卡库和劳塔罗·马丁内斯罕见地在梅阿查门前度过了一个糟糕的夜晚之后，他们在积分榜榜首上的停留将是短暂的。这是国际米兰本赛季首次未能在比赛中取得进球。

尤文可以在周六击败拉齐奥回到他们熟悉的位置，主教练孔蒂希望提醒国米的忠实球迷们，他的球员们正在用最合理的方法来超越自我。

“球迷们必须支持我们，帮助我们，就像他们正在做的，因为这是一个我们必须把他们的支持当作美德的时刻。”他告诉意大利天空电视台：“我很遗憾在错误的段落后听到几声口哨。这不太好，我们需要每个人。”

“他们必须支持我们，不能一犯错误就吹哨。在梅阿查踢球并不容易，很多男孩都很年轻，每个人都需要帮助。我想这么说，因为我总是想保护这个群体。我们不能太自以为是，必须永远支持这些孩子。”

孔蒂没有批评他的前锋阵容，而是称赞了罗马的替补门将安东尼奥·米兰特。

“是的（卢卡库和马丁内斯犯了错误），即使我们也要考虑米兰特的出色比赛，这是场上最出色的表现。”他说：“我们胜平负都在一起。中场球员也有机会得分，不仅仅是前锋。在下半场，贝西诺在角球中有一个很好的机会被米兰特化解了。”

孔蒂补充道：“我们有一场精彩的比赛，我们对自己的表现很满意。不幸的是，我们没有完成进球，我们必须更精确。”