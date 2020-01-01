孔蒂：不应责备劳塔罗错失进球机会 桑切斯在正确轨道上

这位蓝黑军团掌舵者认为不应该批评深陷转会巴萨传闻的劳塔罗马丁内斯，他已经在比赛中拼尽了全力。

劳塔罗·马丁内斯并不是周三国米的六名进球者之一，但是孔蒂对这位前锋所面临的困境并不感到紧张。

蓝黑军团度过了一个舒适的夜晚，他们6比0击败了积分榜上排名垫底的布雷西亚，并将自己与领头羊尤文图斯的分差缩小到了8分。

阿什利·扬、阿莱克斯·桑切斯和达尼洛·丹布罗西奥都在上半场有进球入账，而在下半场，罗伯特·加利亚迪尼、克里斯蒂安·埃里克森和安东尼奥·坎德雷瓦也都为球队贡献了进球。

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孔蒂选择在这场比赛的前68分钟将球队头号射手卢卡库放在了替补席，尽管劳塔罗·马丁内斯得到了更多的出场机会，但他依旧未能完成破门，这也意味着这位阿根廷射手在在过去的10场比赛中只打入了1粒进球。

劳塔罗·马丁内斯本赛季在意甲赛场上打入了12粒进球，并被认为将在今夏转会至巴塞罗那。不过在本场比赛中他却错失了两次必进球的机会，这显然证明了他近期状态低迷。

“我们不能再去责怪他什么，尤其是考虑到他已经在球场上全力以赴了。”

“他完全配得上在比赛中攻入一粒进球，并获得随之而来的个人满足感。我很冷静，我拥有一群伟大的球员，他们都是想为国米取得最好成绩的职业球员。”

“尽管如此，我们依旧会在比赛中偶尔出现不足之处或者犯错，但是我仍然很淡定，因为这支球队拥有着专业精神和专注度。”

“本赛季我唯一遗憾的是，我们在赛季初为自己的经验不足付出了巨大代价。”

劳塔罗·马丁内斯又一次在比赛中途得替换下场，卢卡库成为了他的替代者，并贡献了出色的表现。而另外两位曾效力于曼联的球员也有着出色的发挥，阿什利·扬和桑切斯都在梅阿查贡献了进球与助攻。

刚刚完成租借合同延长的桑切斯是这场比赛发挥最出色的球员，贡献了1球2助攻，攻入了自去年9月以来，他在国际米兰的第一个点球。孔蒂也在赛后新闻发布会上表达了自己对这位前阿森纳球星的满意。

“我们把他带到这里是因为他的实力。”孔蒂补充道。

“不幸的是，他本赛季很长时间都在养伤，我们失去了他很长一段时间。而现在他正在慢慢找回状态，尽管他还不是我在英格兰时最喜欢的那个桑切斯。”

“但是我能说的是，他正处于正确的轨道上，他今天的表现很好，所有的前锋都能上场，这让我感觉更放松。”