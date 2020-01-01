孔蒂：不应责备劳塔罗错失进球机会 桑切斯在正确轨道上
劳塔罗·马丁内斯并不是周三国米的六名进球者之一，但是孔蒂对这位前锋所面临的困境并不感到紧张。
蓝黑军团度过了一个舒适的夜晚，他们6比0击败了积分榜上排名垫底的布雷西亚，并将自己与领头羊尤文图斯的分差缩小到了8分。
阿什利·扬、阿莱克斯·桑切斯和达尼洛·丹布罗西奥都在上半场有进球入账，而在下半场，罗伯特·加利亚迪尼、克里斯蒂安·埃里克森和安东尼奥·坎德雷瓦也都为球队贡献了进球。
孔蒂选择在这场比赛的前68分钟将球队头号射手卢卡库放在了替补席，尽管劳塔罗·马丁内斯得到了更多的出场机会，但他依旧未能完成破门，这也意味着这位阿根廷射手在在过去的10场比赛中只打入了1粒进球。
劳塔罗·马丁内斯本赛季在意甲赛场上打入了12粒进球，并被认为将在今夏转会至巴塞罗那。不过在本场比赛中他却错失了两次必进球的机会，这显然证明了他近期状态低迷。
“我们不能再去责怪他什么，尤其是考虑到他已经在球场上全力以赴了。”
“他完全配得上在比赛中攻入一粒进球，并获得随之而来的个人满足感。我很冷静，我拥有一群伟大的球员，他们都是想为国米取得最好成绩的职业球员。”
“尽管如此，我们依旧会在比赛中偶尔出现不足之处或者犯错，但是我仍然很淡定，因为这支球队拥有着专业精神和专注度。”
“本赛季我唯一遗憾的是，我们在赛季初为自己的经验不足付出了巨大代价。”
劳塔罗·马丁内斯又一次在比赛中途得替换下场，卢卡库成为了他的替代者，并贡献了出色的表现。而另外两位曾效力于曼联的球员也有着出色的发挥，阿什利·扬和桑切斯都在梅阿查贡献了进球与助攻。
刚刚完成租借合同延长的桑切斯是这场比赛发挥最出色的球员，贡献了1球2助攻，攻入了自去年9月以来，他在国际米兰的第一个点球。孔蒂也在赛后新闻发布会上表达了自己对这位前阿森纳球星的满意。
“我们把他带到这里是因为他的实力。”孔蒂补充道。
“不幸的是，他本赛季很长时间都在养伤，我们失去了他很长一段时间。而现在他正在慢慢找回状态，尽管他还不是我在英格兰时最喜欢的那个桑切斯。”
“但是我能说的是，他正处于正确的轨道上，他今天的表现很好，所有的前锋都能上场，这让我感觉更放松。”