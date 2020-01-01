孔帕尼继任者已到位 本菲卡官宣迪亚斯将正式加盟曼城

葡萄牙豪门官宣宣布鲁本·迪亚斯即将以极高的价格加盟英超豪门。

本菲卡宣布他们已经和曼城就鲁本·迪亚斯的转会达成了协议，这笔交易的初始价格为6200万英镑，同时还将附带330万英镑的浮动条款。

与此同时，曼城后卫奥塔门迪也将成为这笔交易的一部分，阿根廷人将在新赛季前往光明球场，目前这两人仍然需要与他们的新球队签订合同来完成各自的转会。

23岁的葡萄牙国脚迪亚斯在2017-18赛季就成为了这家葡超豪门的一员，并很快就站稳了主力位置。

其他球队

实际上，这位葡萄牙新生代最出色的中后卫一直都不缺乏追求者，不少豪门球队都与他有所传闻，其中就包括了曼联和皇马等队，不过最终曼城赢得了这场争夺战，成功与本菲卡达成了加盟协议。

北京时间周一凌晨，葡萄牙豪门在官方网站上先是证实了鲁本·迪亚斯正式转会曼城的消息，随后又宣布俱乐部将以1400万英镑的价格签下了奥塔门迪。

鲁本·迪亚斯将会是瓜迪奥拉阵容中备受欢迎的一位新援，就在刚刚过去的这个比赛日，蓝月亮就因后防的不足得莱斯特城5-2所击败。

今夏从伯恩茅斯签下的内森·阿克以及缺乏经验的中后卫埃里克·加西亚组成的后防线相当薄弱，曼城在90分钟的比赛中屡次被控球率仅为29%的莱斯特城破门成功。

上赛季金靴奖得主詹米·瓦尔迪上演了帽子戏法，其中包括两个点球，而詹姆斯·麦迪森和蒂勒曼斯在最后阶段的进球彻底杀死了比赛，

在上赛季欧冠四分之一决赛中被里昂淘汰出局后，曼城在休赛期一直在寻找可靠的后防新人。

瓜迪奥拉的球队不得不让经验丰富的中场球员费尔南迪尼奥担任中后卫，这是因为拉波尔特上赛季大部分时间都在伤病中度过，而奥塔门迪和约翰·斯通也在努力找回状态。

在休赛期，曼城曾与一些知名后卫有所联系，那不勒斯中卫卡利杜·库利巴利，而马德里竞技则声称曼城曾为他们的中后卫何塞·希门尼斯提出了一份报价。

在欧冠四分之一决赛之后，曼城获得了额外一周的假期推迟开始他们的新赛季英超征程。

他们在上周末以3-1击败狼队的比赛中取得了令人印象深刻的胜利，而在周中对阵卡拉宝杯的比赛中，他们又在菲尔·福登的帮助下以2-1战胜了刚刚降入英冠联赛的伯恩茅斯。

对阵莱斯特城的失利是他们想要从利物浦手中夺回联赛冠军的一个重大挫折。利物浦在联赛中战胜了利兹联和切尔西，在上赛季的所有38场联赛中只输掉了三场。