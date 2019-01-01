孔帕尼：曼城不需要在一月冬窗签下新的后卫

这位前蓝军队长认为这支英超冠军没有理由大手笔进入转会市场，进攻就是最好的防守。

孔帕尼表示曼城“不需要签下另一名后卫”，瓜迪奥拉希望避开一月的转会市场，专注于加强球队攻击力。

有消息称，当转会窗口重新打开时，这支英超卫冕冠军需要加强他们的阵容。

拉波尔特不合时宜的受伤，加上俱乐部传奇孔帕尼的离开，使得瓜迪奥拉在中后卫方面缺少选择。

斯通斯和奥塔门迪在本赛季的不同阶段也受到了伤病困扰，这迫使曼城将费尔南迪尼奥和罗德里放到后防四人组中。

然而孔帕尼认为球队没有理由惊慌——尽管蓝月亮现在已经落后榜首9分——但他认为进攻就是最好的防守方式。

这位伊蒂哈德球场标志性的前队长在曼城1 比 3输给利物浦后说:“我不认为他们需要签下另一个后卫。

“们总是在安菲尔德表现挣扎。我说过超级星期天，而且在安菲尔德25年未能获得胜利，这就很困难了，这是一场等于两场胜利的比赛——你在和一支伟大的球队对垒，你在和历史交手。”

“反过来，同样的事情也会发生在利物浦身上——他们将为30年没有赢得联赛冠军的历史而战。”

“我仍然认为这对曼城有利。至于防守，过去曼城最好的防守就是进攻，他们没有理由改变这一点。”

“一旦他们开始重新找回最好的表现，我相信我们可以看到持续的胜利。”

曼城在周日的比赛中被劲敌利物浦无情地击败，但是蓝月亮对安菲尔德现场裁判官员和VAR的表现感到失望。

孔帕尼承认，他仍然不明白为什么法比尼奥的第一个进球没有被取消，而且在阿诺德在他自己的禁区内铲球后，一个点球被漏判给蓝军。

“事情发生了，我很困惑。”比利时人补充道。

“这就是问题所在。我困惑。我在想‘好吧，我不是所有事情的专家’。然后我看看右边的穆里尼奥、基恩和索内斯，我们都很困惑。”

“这肯定说明了这有问题吧?事实是，这可能仍然是有争议的，当有一个VAR系统是为了使足球变得更简单和公平。”

“20秒后出现了进球。我的感觉仍然是虽然利物浦很出色，两支球队都试图以他们的方式踢球，但我觉得第一个决定非常重要。”