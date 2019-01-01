孔帕尼无意执教曼城 称瓜帅就是最佳人选

蓝月亮前队长坚信瓜迪奥拉就是曼城的最佳选择，他甚至无法想象出任何潜在继任者。

虽然帮助曼城拿到了两届英超冠军，但瓜迪奥拉本赛季至今的带队成绩，显然与人们对卫冕冠军的期待有些许出入。

目前曼城在英超积分榜上排名第三，与领头羊利物浦的差距在击败排名次席的莱斯特城之后，仍然保持在11分。这无疑让瓜迪奥拉在伊蒂哈德的未来出现了变数。

俱乐部名宿孔帕尼离开伊蒂哈德之后，在安德莱赫特开启了既当球员又当教练的特别篇。不过他一方面出师不利，另一方面还因为无证执教使俱乐部接到了罚单。

当下，许多俱乐部都选择名宿回归出任主帅。但这位前蓝月亮队长却无意被卷入这样的讨论，他强调瓜迪奥拉就是自己心中的曼城最佳主帅。

在被问到曼城帅位是否是他的梦想时，孔帕尼告诉天空体育：“我现在没想过这个。”

“如果我是处在能够对曼城帅位做出决定的位置，我会尽我所能留住佩普，他真的是最完美的那一个。”

“如果说有人即将成为继任者，那样的猜测纯属无稽之谈。”

安德莱赫特目前排名比甲积分榜第10位。针对这段特殊经历，孔帕尼继续说道：“我现在的追求就是成功地完成一个计划。”

“那之后，我们可以看看会发生什么。我每天99%的时间都用来确定，我现在所做的都是正确的。”

在曼城效力的11年间，孔帕尼共为俱乐部出场360次。他表示自己球员时代的许多经验，比如如何应对逆境，将帮助他更好地从事教练的工作。

他继续说道：“我从别人做错的事和做得好的事中学到了很多。回来之后，我想我已经准备好了，尽管实际上还没有。”

“这种信念支撑我无数次重新振作起来。”

“我正是经历了许多挫折，才有了我现在的职业生涯。特别是在竞争十分激烈的曼城，这都是取决于心态。”