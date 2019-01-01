大哥看好你 孔帕尼：斯通斯会证明自己有多优秀

由于拉波尔特的膝伤，这位英格兰国脚将回到瓜迪奥拉的首发阵容。

文森特·孔帕尼对前曼城队友约翰·斯通斯的水平没有任何怀疑，他说这名后卫只需要增加他比赛的稳定性。

这位英格兰国脚在上个赛季末把位置让给了孔帕尼，曼城以一波14连胜夺得英超冠军。

25岁的斯通斯在英格兰被荷兰击败的欧洲国家联赛半决赛中犯了一个低级错误，这让他度过了一个艰难的夏天。

但是孔帕尼说，这名后卫应该专注于他已经取得的成绩，忘记他的错误。

“我一直说约翰是最有天赋的后卫之一，他有一个光明的未来。”孔帕尼在回到阿提哈德球场参加曼城的纪念赛后说：“他已经取得了很多成就，我们不要忘记这一点。他已经不是一个没有经验的年轻后卫了。他是一名多次获得英超冠军的中卫，他正在成长，我对他唯一的希望就是稳定——比赛的稳定和身体的稳定——然后他将向世界展示他是多么的优秀。到最后，如果曼城能赢得欧冠 什么的，他会突然提升到一个完全不同的级别。”

斯通斯因为大腿拉伤错过了曼城最近的三场比赛，但他将能够参加周六对诺维奇的比赛。在拉波尔特因膝伤缺阵约三个月之后，他的回归可谓恰逢其时。

拉波尔特将休息一段很长的时间，这给斯通斯提供了一个巩固他位置的机会，但是孔帕尼坚持说他没有什么好担心的。

他说：“老实说，我认为我们不应该那样看待这件事。他只要让自己上场，做他自己，他就很好。我没有看到需要担心的疲软迹象。他就是一个顶级的后卫。如果现在他能踢比赛，事情就会得到解决，这是毫无疑问的。”