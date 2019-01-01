孔帕尼支持兰帕德担任切尔西主帅：签下他
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根据前曼城队友孔帕尼说，兰帕德是切尔西寻找新主帅时“最自然的搭配”。
切尔西在周二获得了冠军球队德比郡的许可，开始与兰帕德进行谈判。兰帕德是最有希望接替即将加盟尤文的萨里的人选。
2014年夏天离开切尔西后，兰帕德跟随孔帕尼在曼城度过了一个赛季。
孔帕尼坚持认为，尽管这位英国人在德比只拥有一年的管理经验，但他是唯一一位真正的斯坦福桥主教练候选人。
孔帕尼在周二作为安德莱赫特新任球员兼教练的发言中告诉记者：“签下他。他就是那个人!”
“弗兰克不仅是个伟大的人，而且在我职业生涯的某个阶段，他让我学到了很多。当他加盟曼城的时候，他的年龄要大一些，而弗兰克是一个令人难以置信的职业球员。”
“他在那个时候带来了什么，他为每个人都提高了水平，所以我知道弗兰克·兰帕德对球队的影响，我也想在安德莱赫特作为一名老球员的时候带去同样的影响。”
“他在那里和最聪明的球员在一起，所以和切尔西是很完美的搭配，我完全支持他。”
离开曼城后，兰帕德在纽约FC效力了两个赛季，并于2016年退役。两年后，他进入冠军球队德比郡执教。
在他执教的第一个赛季，他给人留下了深刻的印象，带领公羊队进入附加赛决赛。然而，在温布利1-2输给阿斯顿维拉后，他在英超执教球队的希望破灭了。
尽管令人失望，兰帕德似乎已经做了足够的事情来说服切尔西高层，他足以胜任斯坦福桥的最高职位。
如果他真的担任这个角色，那么兰帕德很可能会受到切尔西球迷的热烈欢迎，因为他们一致认为他是俱乐部有史以来最伟大的球员之一。
这位前英格兰中场球员在斯坦福桥度过了13个赛季，赢得了13项重要荣誉，包括3次英超冠军，4次足总杯，1次欧罗巴联赛和1次冠军联赛。
他也是俱乐部历史上的最佳射手，在648场比赛中打进211球。