孔帕尼支持兰帕德担任切尔西主帅：签下他

这位即将开始自己管理生涯的前曼城队长确信他的前队友将在斯坦福桥取得成功。

根据前曼城队友孔帕尼说，兰帕德是切尔西寻找新主帅时“最自然的搭配”。

切尔西在周二获得了冠军球队德比郡的许可，开始与兰帕德进行谈判。兰帕德是最有希望接替即将加盟尤文的萨里的人选。

2014年夏天离开切尔西后，兰帕德跟随孔帕尼在曼城度过了一个赛季。

孔帕尼坚持认为，尽管这位英国人在德比只拥有一年的管理经验，但他是唯一一位真正的斯坦福桥主教练候选人。

孔帕尼在周二作为安德莱赫特新任球员兼教练的发言中告诉记者：“签下他。他就是那个人!”

“弗兰克不仅是个伟大的人，而且在我职业生涯的某个阶段，他让我学到了很多。当他加盟曼城的时候，他的年龄要大一些，而弗兰克是一个令人难以置信的职业球员。”

“他在那个时候带来了什么，他为每个人都提高了水平，所以我知道弗兰克·兰帕德对球队的影响，我也想在安德莱赫特作为一名老球员的时候带去同样的影响。”

“他在那里和最聪明的球员在一起，所以和切尔西是很完美的搭配，我完全支持他。”

离开曼城后，兰帕德在纽约FC效力了两个赛季，并于2016年退役。两年后，他进入冠军球队德比郡执教。

在他执教的第一个赛季，他给人留下了深刻的印象，带领公羊队进入附加赛决赛。然而，在温布利1-2输给阿斯顿维拉后，他在英超执教球队的希望破灭了。

尽管令人失望，兰帕德似乎已经做了足够的事情来说服切尔西高层，他足以胜任斯坦福桥的最高职位。

如果他真的担任这个角色，那么兰帕德很可能会受到切尔西球迷的热烈欢迎，因为他们一致认为他是俱乐部有史以来最伟大的球员之一。

这位前英格兰中场球员在斯坦福桥度过了13个赛季，赢得了13项重要荣誉，包括3次英超冠军，4次足总杯，1次欧罗巴联赛和1次冠军联赛。

他也是俱乐部历史上的最佳射手，在648场比赛中打进211球。