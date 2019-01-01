孔帕尼应该见红！克洛普败走曼城后坚信不疑

孔帕尼在铲向红军头号球星萨拉赫时，他的双脚皆已离地，但曼城队长仅仅受到了黄牌警告而已。

克洛普坚信，周四曼城和利物浦的比赛中，孔帕尼放铲萨拉赫的行为，完全值得一张红牌。

曼城2-1赢下了这场比赛，和红军的分差缩减成4分，在争冠过程中可能是非常重要的一役。

如果曼城输掉这场比赛，两队之间将差距10分，红军的争冠路途将会平稳许多。所以孔帕尼的犯规让红军不得不耿耿于怀。



比利时中卫为了不让萨拉赫带球突击，及时进行了铲球。孔帕尼的整个身体都离开了地面，看上去并没有把控得当。他因此获得了一张黄牌，克洛普对此大为不解，认为他应该被红牌罚下。

克洛普在接受天空体育采访时说道：“我个人真的很喜欢孔帕尼，但今天的情况怎么可能不是红牌？”

“他是最后一个防守球员，他介入了。他如果把萨拉赫伤得再深一点，那萨利赫剩下的赛季就报销了。裁判不容易进行准确判断；他的和我的看法恐怕不大一样。”

孔帕尼在赛后表示，今天球队的表现真的前所未有。他也认定自己的铲球很合适。不过，他肯定不会放萨拉赫过去的。

孔帕尼说，“我觉得这是一次很棒的对抗，不是吗？我铲到了球，有一点碰到了球员，但完全不是脏动作。”

“我没有试图伤害他。当时我要么放铲，要么大开后门。在我看来我只有一个选择。”

尽管克洛普的球队让曼城度过了一个艰难的夜晚，但他还是对裁判的判罚感到失望，克洛普自己也很沮丧。

“如果你看看阿圭罗进的球是什么样的——没有任何角度，”红军教练补充道。“他的射门没有角度，就在我们的鼻子下打进了。这个进球很棒，但是在类似的情况下，我们今天却没能同样做到。所以只能这样了。”

“但我认为每个人都能明白，为什么我们的积分是英超第一。我们专注于比赛，我们是很难对付的。”